大成商工傳逼退教師強制離職 校方澄清人事瘦身

2018-10-05 15:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣私立大成商工再爆爭議，傳要求教師強制離職還逼退資深教師，校方人員今天說明，完全是依規定進行人事瘦身，並無不當。

全國教師工會總聯合會和立委張廖萬堅今天召開記者會，陪同被該校強制離職的教師出面控訴，大成商工自爆發校長和其夫婿收受營養午餐回扣、掏空校產案後，仍風波不斷。

眾人指控學校有9名教師（其中有8人是教評會委員）被「強制離職」，最後下場有6人被「強制退休」，3人被「自願離職」，全校教師均領不到學術研究費，國教署卻只能做出讓學校方便砍老師的「減招」處分。

眾人再指控該校原有30名長期代理教師，經工會努力，2014年改聘為專任教師，學校竟要求該30名教師預先簽下空白「自願離職書」，今年已有3人在沒有違反任何法令下，被學校強迫「自願離職」；另在未和教師協商完成的狀況下，學校逕行將教師學術研究費刪減至0元片面停發。

大成商工校長賴信成表示，校方顧及少子化潮流下一定會面臨超額教師的問題，當時與這些教師就約定簽立「辭職書」，目前學校依約通知履行並無不法之處，另針對超額、退休老師等部份，相關教師早與學校簽署約定，校方依規定進行人事瘦身，並無不當。

賴信成強調，在學學生人數劇減，收入不敷教師薪資支出，校方才依約請服務滿30年以上教師退休，且給與優惠措施，而非惡意逼退。