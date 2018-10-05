獲認證亞洲首座綠色生態港埠 六輕麥寮港岸電系統開工

麥寮港獲認證成為亞洲第一座綠色生態港埠。（記者詹士弘攝）

2018-10-05 15:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣麥寮港雙喜臨門，除獲認證成為亞洲第一座綠色生態港埠外，為了降低船舶靠港時排放的硫化物，今天也舉辦高壓岸電系統工程開工儀式，預計明年6月就可完工。

台塑集團塑化公司董事長陳寶郎指出，六輕麥寮港是國內航道最深、唯一可供30萬噸級油輪進出的深水港，每年吞吐量達7000萬噸以上，在公部門輔導協助下，集團朝綠色、生態、永續等目標推動，為了達成理想，麥寮港進行許多空污防制措施，包含船舶使用低硫燃油、船舶進出港減速、港區管制老舊柴油車、導航標桿使用太陽能電力、港區照明全面汰換為LED燈等。

今年9月，麥寮港更獲得歐洲海港組織（European Sea PortsOrganization, ESPO）肯定，並取得綠色生態港埠認證，是亞洲唯一一座，今天並舉行授證儀式。

陳寶郎強調，麥寮港每年進出的船舶高達2800艘次，為降低船舶進港後排放的硫化物，將建置高壓岸電系統工程，船隻入港後可接岸電，今天並舉辦開工儀式，預計明年6月可以完工。

雲林縣長李進勇、縣環保局代理局長張喬維、環保署、行政院海洋委員會、經濟部工業局等人員見證麥寮港努力獲認證的成果，岸電系統工程同步開工動土。

李進勇表示，縣府自2015年起陸續推動「源頭減量」、「管末加嚴」及「季節限定」等三箭，從源頭核減生煤石油焦用量、加嚴管末排放標準及要求加強於秋冬減排，來減少六輕固定源所排放的污染物，對於空氣品質改善已略有成效。

回顧雲林縣政府截至目前的各項努力，在源頭減量方面：核減生煤20%及石油焦80%使用量，與103年相比生煤年用量已核減221萬噸；石油焦核減60.9萬噸，106年全縣污染排放總量，削減達粒狀物22.3%、硫氧化物12.8%、氮氧化物12.6%。