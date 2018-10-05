宣傳府城文化 台南創意精品進軍台北車站

2018-10-05 13:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2018台南市十大創意商品」徵選，今（5）日在文創PLUS─台南創意中心舉行頒獎典禮，代理市長李孟諺也宣佈台南文創精品將首度以「林百貨」為品牌進駐台北車站，預計12月開幕，向外界介紹台南亮點。

文化局表示，已在台北車站一樓大廳洽租好2個展示專櫃，預計12月開幕，文創精品專櫃與台南在地企業合作經營，租期先1年，除了台南文創商品之外，也可作為行銷城市活動的固定駐點，擺置廣告看板。

今天頒獎儀式，代理市長李孟諺、文化局長葉澤山與得獎者推舉色彩斑斕的膠片，共同啟動的「巨型萬花筒」，象徵透過各個優秀文創業者的詮釋，產官學三方的相互協助下，使台南文創產業猶如萬花筒般遍地開花，優質的台南文創商品行銷到世界各地。

南市文化局表示，「台南十大創意商品」徵選，自2011年開辦至今，已累計產生出135件具有深度行銷台南之美的商品，今年特別提高獎金之外，優勝及佳作獎項皆可在台南各古蹟景點販售，未來也將由文化局帶入各類國際性文創展覽中展出，期能吸引更多優質業者投入文創開發。

文化局表示，本屆優勝及佳作共19件得獎商品，由該局蒐藏展出外，其餘投件參賽並簽署同意捐贈的作品，將全數贈送伊甸基金會義賣募款。

優勝6名名單，紙雕赤崁樓組（陳一中紙雕館）、台灣典型鐵窗花胸章（老屋顏工作室）、京都奈口金包-茄織果物系列（京都奈本舖）、台南聲音地景套卡（目目文創工作室）、花顯府城•發現府城（好多個概念設計工作室）、環圓豆皿（陳怡均/黃郁婷/廖于嫻）。

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