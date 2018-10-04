5G釋照延後？ NCC主委詹婷怡：目標2020年釋照

2018-10-04 11:53

〔記者劉力仁／台北報導〕第五代行動通訊技術（5G）釋照是否延後？國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡表示，目標2020年第一波釋照。

立法院交通委員會今天邀請NCC主委詹婷怡進行業務報告，立委陳明文、陳素月、林俊憲、李鴻鈞等人關切5G釋照時程，詹婷怡表示，目標2020年釋照。

立委指，外傳電信業者認為2013年4G釋照，投入了巨大成本尚未回收，2020年就要再花費巨資投資5G，財務負擔太大，向NCC反映希望延後5G釋照時程，詹婷怡否認此事。

詹婷怡表示，5G網路建構必須能兼顧涵蓋與高傳輸量，所以頻譜配置必須納入低、中、高頻率搭配，針對熱門的3.5GHz頻段，NCC積極進行實地量測評估，整理未來可以釋出的頻段，並參考國際作法，希望2020年釋照。

立委也關心假新聞議題，指廣電業者製播新聞如違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序或善良風俗者，依照衛廣法最高處200萬元罰鍰，要求NCC應該強力執法、嚴格懲罰，但也有立委認為憲法保障言論自由，NCC如果重罰，可能破壞言論自由，回到戒嚴時代。

詹婷怡表示，言論自由很重要，但保障國家安全也是重要原則，廣電媒體如果對於不實訊息沒有強烈查證，NCC身為主管機關，必須負起責任。