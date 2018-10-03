秋天上梨山採蘋果、武陵摘杭菊正夯！

福壽山農場今年首度開放遊客採蘋果，每日皆吸引數百人上山享受採果樂。（福壽山農場提供）

2018-10-03 15:13

〔記者歐素美／台中報導〕秋天上梨山採蘋果、摘杭菊正是時候！隨著旅遊風氣興盛，旅遊的方式也大不同，福壽山農場今年首次開放民眾採蘋果，10月一開放，每天都有數百人到場採果，目前僅平日開放，場方表示，11月起將天天開放；武陵農場從即日起至10月底止則舉辦採杭菊體驗，民眾事先報名，即可坐遊園車暢遊高山植物園及花海區等景點，並體驗親手採杭菊的樂趣。

台中市梨山地區因海拔較高，適合蘋果等溫帶水果生長，除了一般農友外，福壽山農場可說是梨山蘋果的最主要產區，種植的蘋果種類繁多，以往場方多以認養方式供眾採摘，今年首度以現場報名方式，開放遊客上山採蘋果，每天都有2、300人到場享受採果的樂趣。

福壽山農場表示，10月分蘋果產期，主要以綠色的「金冠」、「王林」及紅綠相間的「北斗」及紅色的「惠」為主，11月則是俗稱「蜜蘋果」的「富士」蘋果。有些遊客上山採果，一見綠色蘋果，原本意願不高，採摘後才知「原來這麼好吃」。10月分，福壽山農場僅開放周一至周五採果；11月起則將全面開放，週一至周日皆可採果，目前住宿訂房皆已客滿，屆時假日恐人潮爆滿。

不讓福壽山農場專美於前，武陵農場10月也推出杭菊採摘體驗活動，費用每人200元，民眾只要前一天報名，即可搭乘遊園車從武陵賓館出發，遊賞觀魚台、高山植物園、露營區花海區、森林咖啡吧，然後至果5區手採杭菊，全程約3.5小時，場方並贈送9折農產折價券。

武陵農場表示，農場內的果樹因飽受猴害，多年前才開始試種杭菊，結果發現不會慘遭猴子毒手，目前杭菊種植面積已擴增至3.4公頃。

武陵農場杭菊盛開。（武陵農場提供）