紐約地鐵出現「TAIWAN」字樣 台灣觀光彩繪列車中央車站首航

台灣首輛在紐約的觀光彩繪列車曝光，車廂內以客家花布圖樣為背景。（觀光局提供）

2018-10-03 12:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣彩繪列車行銷海外！為吸引國際觀光客來台，交通部觀光局邀請台灣旅英原住民藝術家優席夫，打造台灣觀光彩繪列車，車廂外以原住民歡笑的圖像象徵台灣友善、好客，車內彩裝則以客家花布為背景，展現台灣人文觀光特色，更繪有台灣地圖及「TAIWAN」字樣。觀光局表示，首班列車在美國時間今天上午啟航，希望能讓國外乘客感受台灣之美。

觀光局長周永暉表示，該列車是觀光局首次在美國紐約打造的台灣觀光彩繪列車，列車首航的中央車站是紐約第二大車站，共有66個月台，每天進出乘客數量也非常可觀，觀光局經過3個月與當地接洽、會勘及審查，才完成這輛觀光彩繪列車。

周永暉表示，該車廂彩繪由台灣旅英原民藝術家優席夫創作，以桃紅色為主視覺，車廂外部以原住民歡笑的圖像象徵台灣地友善、好客，並透過青色色帶代表台灣綿延的山脈與優美海岸線的意象；車內彩裝則以客家花布為背景，展示台灣的旅遊景點、離島、小鎮、人文及美食等觀光特色，還能清楚看見「TAIWAN」字樣，天花板也繪有台灣地圖。

此外，列車座椅仿藤椅設計，椅面上布設以假亂真的三星蔥饒富趣味。全車顏色亮麗，呈現台灣多元的文化、自然景觀及人文風情，十分吸睛。

周永暉說，觀光列車屬於移動式廣告，效益比車站的廣告多出5倍，他也希望該列車能在當地造成正面回響；對於媒體進一步詢問經費數字，周永暉只表示，美國當地給出很優惠的價格，並未提及數字。

另外，為開拓國內旅遊市場客源，交通部擬推出樂齡獎勵旅遊方案，周永暉表示，該方案適用對象為60歲以上族群，但他強調，這不是補助方案，而是獎勵，因為獎勵會有其他配套措施，觀光局也正在和業者討論可行的方式，希望能在第四季刺激國內旅遊市場；不過，現在已經是10月，觀光局遲未推出方案，周永暉表示，方案已在討論當中，預計10月報交通部核定。