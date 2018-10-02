日本透地雷達探查車出動！ 為南市9道路健檢

日本透地雷達探查車到台南，為9條道路健檢。（記者劉婉君攝）

2018-10-02 17:18

［記者劉婉君／台南報導］8月豪雨過後，南市道路出現許多坑洞甚至塌陷，日本Geo Search株式會社技術團隊昨天到台南市，今、明兩天為南市東區及安平區共9條路線進行探測，結果預計3個月後出爐。

日本Geo Search株式會社技術團隊來台免費為台灣道路健檢，繼花蓮和高雄之後，今、明兩天在台南市，將對長榮路（林森路至東寧路）、裕和路（裕農一街至裕義路）、東門路（勝利路至中華東路）、建南路（夏林路至南樂街）、建平路（永華路至建平17街）、文平路（永華路至建平17街）、華平路（永華路至建平17街）、育平路（永華路至健康路）、國平路（永華路至健康路）等重要道路進行檢測，調查總長度23.380公里。

工務局表示，國內也有透地雷達，但目前以人力偵測，一天最多只能走2公里，日本Geo Search株式會社技術團隊已有10多年車載透地雷達探查經驗，1天可跑20公里，據團隊以多年經驗分析，道路空洞形成的原因包括地底埋設基礎建設的老朽化、破損及雨水和地震。

代理市長李孟諺表示，待探查結果出爐，如有查到小空洞，市府會進行灌漿，大空洞則會進行開挖修復；另外，也要求工務局配合用透地雷達開口契約，針對重點式路段進行檢測。