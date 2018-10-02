桃園「箏」霸戰！迎戰12米綠色巨龍艾利特 豬八戒也來了

88歲風箏玩家閻清雲自行設計、打造西遊記主角風箏，圖中風箏是豬八戒。（記者陳昀攝）

2018-10-02 16:57

［記者陳昀／桃園報導］桃園國際風箏節下週六、日（13、14日）在大溪中庄調整池登場，預計有15組世界級風箏團隊前來「箏」奇鬥豔，《尋龍傳說》中的綠色巨龍以及史迪奇、佩佩豬、喬巴等卡通人物都會化身風箏飛上天，桃園市政府今天在市府前廣場舉行記者會，吉祥物「ㄚ桃、園哥」等風箏搶先曝光，88歲玩家、亞洲國際風箏聯合會會長閻清雲也展示自己親手打造的「豬八戒」風箏，讓大家大飽眼福。

市府回填中庄調整池餘方打造出景觀土丘，綠美化成4.5公頃、一望無際的大草坪，市府舉辦國際風箏節，邀請德國、紐西蘭、新加坡、日本、台灣等15個世界級風箏團隊、超過百名選手，帶來近千支風箏，類型涵蓋大型軟體風箏、造型風箏、特技風箏、串型風箏等，適合拍照打卡、親子同遊。

桃園市長鄭文燦說，今年是桃園首次舉辦國際風箏節，邀請到電影《尋龍傳說》裡12米長綠色巨龍艾利特現身桃園，紐西蘭、新加坡、台灣等隊也準備25米長的飛龍風箏迎戰，上演一場「恐龍PK『箏』霸戰」，還會有可旋轉的立體陀螺風箏，以及美華國小20名學童創意繪製的彩繪風箏，串連長度超過30米。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評說，活動期間除了觀賞國內外好手放飛風箏，還安排桃園三民國小森巴鼓、美華國小陀螺秀以及親子唱跳、水魔術等表演，還有水資源互動遊戲和珍惜水資源有獎徵答、風箏彩繪DIY活動、打卡送風箏等；大溪觀光橋頭設有免費接駁車，詳情可上「2018桃園國際風箏節」活動官網查詢。

迪士尼電影《尋龍傳說》中12米長的綠色巨龍艾利特（中）將現身桃園國際風箏節。（桃園市政府觀光旅遊局提供）

ㄚ桃、園哥風箏搶先在市府前廣場亮相，模樣可愛。（記者陳昀攝）

台北市風箏推廣協會會員楊詠沂展示自己用資源回收物製成的「哈利波特風箏」。（記者陳昀攝）