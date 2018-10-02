興大研究：聖嬰、反聖嬰現象 影響墾丁海洋生態

林幸助費時16年研究反聖嬰的夏天雨量影響墾丁海洋生態。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-02 17:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學生命科學系教授林幸助，費時16年研究墾丁海洋生態，發現原來氣候變遷的反聖嬰現象，帶來持續雨量，將人為污水沖進海域，導致沿岸優養化，海草及珊瑚生態飽受衝擊。

林幸助從2001年開始進行「墾丁長期生態研究」，每3個月持續觀測墾丁沿岸海草床的生態變化至今，團隊先前的研究已發現人為污水可能是造成近20年來墾丁珊瑚礁劣化的主因，因為墾丁南灣每天氮營養輸入量與數百萬遊客量有顯著相關，但觀察過程卻也發現即使如此，但海域中的海草床與珊瑚礁的大型藻類量噴發的藻華現象，卻並非每年皆會出現。

林幸助本以為可能跟颱風帶來的大量雨水把人為污水沖入海中有關，但觀察10餘年來64次的颱風，每逢颱風過後，墾丁沿岸並未發現有明顯的藻華現象。

林幸助說，他聯想到是否跟氣候變遷有關，統計在2001年至2017年的研究期間內，太平洋總共出現了5次聖嬰及4次反聖嬰，對照聖嬰與反聖嬰現象出現年度的海草及珊瑚礁變化後，發現反聖嬰出現時，夏季雨水變多，但海草及珊瑚礁量卻變少。

他說，夏天雨水較多的反聖嬰出現時，持續且為期長的雨量，會將富含氮營養的人為污水排入墾丁沿岸海域，雖會促進海草吸收更多二氧化碳，葉片長得更快更長，生物量也增多，但同時也促進海草葉片上的大型藻類大量生長，反影響海草光合作用，導致海草死亡，海草植株密度變疏，分布面積縮小。

甚至而富含氮營養的人為污水也會影響到更深層珊瑚礁，使珊瑚礁轉變為以大型藻類為優勢之生態系。

林幸助說，颱風雖會帶來豪雨，但多僅一、兩天，即使雨水沖帶人為污水入海，很快就會被海水稀釋，影響反不如反聖嬰的雨量。

林幸助說，根據研究若強度更高，更密集的反聖嬰一再發生，極有可能導致沿岸海草床，甚至珊瑚礁消失不見。

林幸助建議，面對未來氣候變遷，反聖嬰強度或頻度持續增強時，政府應加強墾丁海域設置污水處理系統，避免沿岸人為營養物質過量輸入到海洋，以提高台灣海洋生態系統的生態韌性，讓台灣海洋生態環境才得以永續。

林幸助這項研究論文今年7月獲生物多樣性與保育領域排名第一名期刊《全球變遷生物學》（Global Change Biology）發表。