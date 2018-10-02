拜拜香火不必斷！東專生研發排氣淨化香爐減空污

東專學生研發的「具抽氣及過濾功能之香爐」。（記者黃明堂攝）

2018-10-02 15:27

［記者黃明堂／台東報導］拜拜燃香造成空污曾引發「滅香」爭議，台東專科學校學生發明「具抽氣及過濾功能之香爐」，自動吸氣水洗淨化後排煙，參加2018台灣創新技術博覽會獲銀牌獎，已有宮廟洽談技術轉移。

東專餐旅科學生丁士恩、許薏函與朱威翰，在副教授洪維澤帶領下，搭上熱門的空污議題，提出解決方案，除研發淨化香爐，還有「具抽氣及排氣功能之口罩」獲銅牌獎。

丁士恩說，拜拜是很重要的信仰，燃香造成空污，是這幾年的熱門話題，因此出現減香甚至滅香的呼聲，但她認為傳統信仰的香火不能斷，所以，跟同學一起設計出淨化排氣香爐，在爐邊安裝吸氣機，導進爐內的水洗霧化器，淨化後排氣，可以大幅降低空污，但仍可聞到香氣。

許薏函則說，餐飲業從業人員通常會佩戴口罩以求衛生，但口鼻悶在罩內，並不舒適，在透明罩上說話也會因熱氣出現水霧，所以他們設計了具抽氣及排氣功能口罩，可以長時間佩戴，除了餐飲業，騎機車也可佩戴，也能阻止風飛沙侵襲口鼻。

洪維澤說，排氣香爐衍生文創商品，爐內以鹽插香，鹽灰收集可取「鹽份」諧音製平安符，淨化的水則可裝瓶做為平安水供灑淨之用，學生的創意已引起宮廟重視，正在洽談技術轉移。