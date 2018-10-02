強颱康芮暴風圈週四擦過東北部近海 最快明深夜發海警

康芮颱風步步進逼，預計明天深夜到後天清晨發布海上颱風警報。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-02 15:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員官欣平表示，強颱康芮目前持續朝西北方向、往琉球南方海域前進，氣象局不排除在週三深夜到週四清晨發布海上颱風警報，預估週四晚間到週五清晨暴風圈將擦過台灣東北部近海，也是康芮颱風影響台灣最劇烈的時間點，降雨範圍將一路從東半部延伸到北台灣和西半部，北部、東北部不排除有豪雨或大雨發生，台中以北平地降雨機率也會提高。

據氣象局觀測，康芮颱風目前距離恆春東南東方1250公里海面上，持續往西北方向移動，近中心最大風速每秒55公尺，七級暴風圈半徑250公里、十級暴風圈半徑80公里；預報員官欣平說，今明2天是康芮最強的時候，等到週四下半天接近台灣的時候，將會稍微減弱為中度颱風，但強度仍是中颱上限，仍不可掉以輕心。

官欣平說，週四康芮颱風外圍環流會慢慢接近台灣，東半部地區會開始出現雨勢，週四晚間到週五是康芮影響台灣最明顯的時候，東半部轉為背風側因此降雨趨緩，北部、東北部地區不排除有大雨或豪雨，台中以北平地、中南部以山區也會有降雨。

氣象局表示，預估週五康芮將明顯北轉，往日韓方向前進，週六全台各地雨勢將逐漸趨緩，中南部地區轉為多雲午後雷陣雨的天氣，北部、東半部還有些微水氣，但天氣會趨於穩定。

氣象局說，週三颱風外圍環流靠近，北部、東半部和恆春半島、馬祖沿海要留意長浪，台南以北、東半部和恆春半島沿海及空曠地區要留意8到10級強陣風發生。