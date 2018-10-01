吃泡麵燙手難壓蓋 高中生想到這樣做....

明道中學美工科謝佳國、李昀澔、高筱婷（由左至右），從吃泡麵太燙得到靈感，設計出泡麵碗包裝創新的「碗結構」，拿到「台灣創新技術博覽會」最高榮譽「鉑金獎」。（記者陳建志翻攝）

2018-10-01 20:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中明道中學高三美工科謝佳國、李昀澔、高筱婷，在學校吃泡麵時，發現端麵時容易燙到手，為解決此問題，設計出在泡麵碗兩端和掀蓋上多打3個割孔，再用筷子穿過割孔當把手，同時解決燙手和泡麵時需用重物壓住掀蓋的問題，因相當有創意在甫落幕的「台灣創新技術博覽會」中拿到最高榮譽的「鉑金獎」，是17件獲此獎項中唯一的高中生，已經申請專利，希望能讓大家吃泡麵更方便。

甫在上週六結束的「台灣創新技術博覽會」，共吸引全球33個國家，超過800件作品參展，台中明道中學共有8件作品參賽全數得獎，更獲得1鉑金、3金牌、2銅牌、2特別獎的好成績。

其中由美工科3年級的謝佳國、李昀澔、高筱婷3位同學共同創作的「碗結構」，在和許多業界、大學生同場較勁下，拿下最高榮譽的「鉑金獎」，更是此次17件獲此獎項作品中唯一的高中生，相當不容易。

3人今天表示，會有此靈感，是有次在學校吃泡麵時，因教室離飲水機較遠，回程中手不時被高溫的泡麵碗燙到，3人於是想要如何解決此問題？經過腦力激盪，想出在泡麵碗的兩側，以及掀蓋撕起來的地方共增加3個割孔，要泡麵時再將割孔戳開，並以筷子穿過泡麵碗和掀蓋的割孔，並將筷子當成把手，解決端麵時容易燙到手，以及泡麵時要用東西壓住掀蓋的缺點。

此設計還一併解決吃乾麵時倒出泡麵水，容易連麵一起倒出的缺點，將泡麵水輕易從割孔中倒出。

3人對於能獲獎都很開心，謝佳國說，透過這次參展發現，即使資源有限，但只要有創意，還是能解決生活中的問題；李昀澔則說，為了參賽從商品開發到文宣設計都要不斷動腦，在此過程收穫滿滿；高筱婷則表示，此次競爭對手，很多都是業界、大學的高手，能獲得評審青睞讓自己自信心提升不少，因「碗結構」已取得專利，並與包裝廠商接洽合作，希望未來能真正在市面上使用，讓大家吃泡麵更方便。