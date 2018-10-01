東縣逾9成列山坡地 住宅、商業區建築要繳回饋金惹議

台東縣議會今天召開會議，痛批山坡地回饋金惡法。（記者黃明堂攝）

2018-10-01 16:46

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府、縣議會今天同聲批判農委會去年底修正的「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」造成全縣9成以上面積的土地上蓋房子都要繳數萬元山坡回饋金，連住宅區、商業區都不例外，呼籲中央修法。

9月4日農委會副主委李退之為此爭議曾到台東召開會議，縣議員林東滿今天在總質詢時說播放會場錄音，內容是縣府農業處長許瑞貴在會中當面連嗆李退之數十次「鬼扯」、「你什麼東西」，林東滿讚場許瑞貴為台東發聲。

林東滿說，如果是在林地上蓋房子，要繳山坡回饋金還算合理，但現在東海岸的土地百分之百蓋房子都要繳回饋金，且按最高標準的公告現值繳交6至12％，一般民宅少則要繳數萬元，多則18萬元。而且山坡地建築原本原本就要做簡易水保，1件大約3萬元，根本是一條牛剝兩層皮。

縣府、縣議會促中央修法

縣長黃健庭指出，如果是在山坡地蓋房子從事營利行為，繳回饋金還算合理，但問題的源頭是，台東縣幾乎整個都劃為山坡地，蓋房子就要繳；縣府曾試圖辦理山坡地解編來解套，但解編前提是要設滯洪池，縣府根本辦不到。人民土地被劃入山坡地已經很不公平了，還要繳回饋金，無異又被砍一刀。

縣議長饒慶鈴與林東滿、許進榮、翁麗吟、江堅壽等人召開記者會痛批中央惡法連連，包括海岸法、國土保育法，再加上山坡地回饋金，都不合理。

縣府農業處長許瑞貴說，台東縣94％是山坡地，包括海線、南迴線及離島10鄉鎮全部都是山坡地；以往是只有必須辦理水土保持的建案才要繳回饋金，但去年底修法增列「從事須申請建造執照之山坡地建築行為」也就是只要在山坡地建築都要繳，去年底至今有74件建案應繳回饋金，但爭議太大，農委會在9月初到台東時已說明暫緩。但縣議員們擔心中央是選舉考量才暫緩，疾聲訴求中央修法。