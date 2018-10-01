醫病》跌坐在地尾椎沒事胸椎卻骨折 骨質疏鬆惹的禍

88歲老阿因骨質疏鬆嚴重，輕輕跌坐在地，就造成胸椎第11節壓迫性骨折（筆所指位置）。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-01 00:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕88歲阿嬤輕輕跌坐在地，照X光尾椎骨和脊椎都沒事，卻劇烈腰痛和胃痛，經核磁共振掃瞄才發現疼痛來自胸椎第11節壓迫性骨折，後用椎體成型術注射骨水泥，即解除疼痛。南投縣佑民醫院骨科醫師黃裕涵表示，老人骨質疏鬆常輕輕輕一跌甚至咳嗽、打噴嚏就胸椎或腰椎骨折，因此要提早預防骨質骨鬆。

這位88歲老太太因是插電扇插頭沒站穩而跌坐在地，因腰痛愈來愈厲害而到醫院照X光，但尾椎骨（薦骨）和脊椎都沒有骨折。吃止痛藥多日後，不僅疼痛未減且痛到坐不起來，且開始胃痛。

老人家後來到草屯鎮佑民醫院掛骨科門診，醫師黃裕涵為他安排照核磁共振，一掃瞄發現胸椎第11節壓迫性骨折。

黃裕涵表示，屁股跌坐在地不是薦椎骨折，反而較上方的胸椎骨折，是因腰椎和胸椎交界處承受身體力量最大，骨質流失也最多，而薦椎（尾椎）相對較強壯，因此有骨質疏鬆的長輩，跌坐甚至咳嗽、打噴嚏，很多是胸椎第11、12節或腰椎第1、2節骨折。而胸椎壓迫性骨折者，常會感覺肚子痛或胃痛。

黃裕涵提醒民眾要重視骨質疏鬆的問題，應在青壯年就要開始預防，尤其是婦女，建議停經後婦女最好一到兩年就做一次骨密度檢查看有無骨質疏鬆，一旦有骨鬆，即進行口服藥物或注射治療。

黃裕涵也說，要預防骨質疏鬆，除補充鈣片和維生素D，也應多曬太陽，選擇陽光較溫和的時間讓四肢直接照射到太陽；另外也建議做一點負重運動，增強肌肉和增加骨質。