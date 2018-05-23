醫病》婦人彎腰竟骨折 檢查發現：骨鬆如海砂屋

南投縣竹山鎮東華醫院副院長汪國麟就婦人骨鬆情況進行檢查。（東華醫院提供）

2018-05-23 09:51

〔記者謝介裕／南投報導〕「骨質疏鬆」不是病，但病起來卻要人命﹗

南投縣竹山鎮60多歲陳姓婦人，5天前，在住家彎腰撿東西，突然覺得背部酸痛、使不上力，後來連腰部也無法挺直，遂前往東華醫院就診，醫院檢查結果發現婦人有嚴重骨質疏鬆現象，導致骨質宛若海砂屋般脆弱，呈現壓迫性骨折病症，經醫師治療後，目前恢復良好。

東華醫院醫療部副院長汪國麟指出，陳婦到院後，院方隨即為其做X光檢查，結果發現她的腰椎第1、第2節已變形，由原先像正方形的正常脊椎，變形呈現上、下雙凹模樣，目前骨質疏鬆區分4級，陳婦已達到第3級，除了禁搬重物避免病情惡化以外，也給予適當的藥物增強骨質密度及改善骨鬆情況。

汪國麟進一步表示，「骨本」就好比民眾的銀行帳戶，年輕時多吃含鈣的食物，如同增加銀行存款般累積較高的骨鈣存量；上了年紀後，就要減少「開銷」，如此便可降低罹患骨質疏鬆症的機率。

而預防骨質疏鬆症，除了適度的運動、足夠的日曬以及均衡的飲食，包括海帶、蝦仁、魚乾、乳酪等奶製品，均含有多量鈣質，可以多加服用以外，也要避免菸酒、熬夜，並建議停經婦女、65歲以上長輩，以及有家族病史、腎功能不全或長期服用類固醇等藥物的骨質疏鬆高危險族群，應定期接受骨質密度檢測，以便及早預防與治療，該案便是活生生的例證，值得大家引以為鑑。