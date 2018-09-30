為少年ㄟ打造不同的閱讀氛圍 藏身歷史建築的圖書館

內部裝修完成後，公會堂變身青少年圖書館。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-30 21:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕完工於日治時期的台南新化公會堂，已被列為歷史建築，市政府斥資逾3000萬元內外裝修，將之轉型青少年圖書館，提供不同一般氛圍的閱讀空間，今天揭牌、啟用，造訪民眾直說「很有fu」。

新化公會堂興建於1937年，是日治時期提供民眾活動、婚宴喜慶，還有學校畢業典禮等社交場所，格局包含山型瓦頂、鋼木混合桁架、長葉花籃柱頭與舞台幾何飾帶泥塑等元素，極具保存價值；而讓歷史建築變身主題式的閱讀空間，為台南首例。

市政府文化資產管理處列為歷史建築後，投入2500萬元進行修復，在不破壞原貌的前提下，重現本來的門廊，還有正立面山牆等，並以鋼筋混凝土加強磚造壁體。

完工後，市立圖書館再斥資逾500萬元，接續內部裝修，增設挑高的造型樓層，可以近距離觀看鋼木混合桁架結構，也是討論空間，原舞台則規劃漫畫區，以輕鬆、自在的閱讀氛圍，吸引青少年造訪。

市圖館長洪玉貞表示，目前藏書有科普、文學、藝術、生活勵志等類別，約5000冊，屬於輕量級的圖書館，揭牌後，正式成為台南首座青少年圖書館，以及首座設置於歷史建築的圖書館。

洪玉貞說，取經日本，青少年圖書館增建玻璃廊道，與緊鄰的新化區圖書館相通，新舊空間融合，方便管理，民眾也可就近閱讀，提高使用率。