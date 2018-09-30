國際海灣年淨灘活動 各界共襄盛舉

澎湖主辦世界最美麗海灣組織年會，在湖西沙灘舉行國際淨灘活動。（記者劉禹慶攝）

2018-09-30 19:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年國際海灣年淨灘活動，邀請世界最美麗海灣組織會員國嘉賓、海洋環境與氣候變遷國際研討會、全球旅遊慈善皇后、環保局與湖西鄉鄉公所、台灣電力公司尖山發電廠、龍門社區及環保局聯合在龍門沙灘舉行，計700人參加。

世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉行，以「海洋之愛」為主題，專攻海洋廢棄物及海洋汙染等議題，除了舉行各項國際研討會外，今日實際在湖西龍門沙灘舉行淨灘活動；澎湖縣正副縣長陳光復、林皆興、世界最美麗海灣組織年會前後任主席及來自全球48國的選美佳麗等，都捲起衣袖加入國際淨灘行列。

澎湖縣政府環保局在淨灘範圍中劃出100公尺設為「海廢監測區」，海廢監測區總共清理寶特瓶1417支、57.6公斤；中國482支34%、韓國1支，台灣126支9%、其他808支57%。另外也清理一般垃圾928公斤，資源回收533公斤。環保局也在2017年8月試辦性加設攔截網，攔截部份海漂垃圾，也見成效！

另外今年澎湖主辦世界最美麗海灣組織年會，最美麗的隊伍全球慈善皇后選美佳麗，堪稱最稱職的代言人，善盡公益義務，前往馬公朝陽里活動中心與資深長者同樂，並在澎湖縣政府演藝廳表演才藝秀，開放民眾免費入場，今日又馬不停蹄參加淨灘公益、馬公石滬廣場、隘門沙灘比基尼走秀，成為曝光度最高的親善大使，10月1日舉行最後總決賽。

淨灘不分國別，共同為愛護地球盡份心力。（記者劉禹慶攝）

東北季風在迎風面的龍門沙灘，接連淨灘後，垃圾明顯減少。（記者劉禹慶攝）