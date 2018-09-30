桃園長青敬老楷模 美麗島律師、97歲嬤都獲獎

高齡97歲的林吳市（前排右四）是年紀最長受獎者，丈夫早逝的她母兼父職養育2子、7女，如今兒孫滿堂。（記者陳昀攝）

2018-09-30 16:29

［記者陳昀／桃園報導］樂活重陽季活動開跑，市府今天表揚長青及敬老楷模各24人，由桃園市長鄭文燦頒贈框畫，其中高齡97歲的林吳市是年紀最長受獎者，丈夫早逝的她母兼父職養育2子、7女，如今兒孫滿堂，共有55名孫子及曾孫；曾任美麗島事件辯護律師的呂傳勝現年81歲，也獲表揚。

現居龜山的林吳市從小是養女，後來嫁給務農的林來炎，隨丈夫耕種外，還要劈柴、剁豬菜、洗衣曬衣等，兩人胼手胝足將9個孩子拉拔長大，但林吳市50歲那年丈夫意外身亡，當時最小的女兒才10歲，她只好母代父職，含辛茹苦撐起整個家，如今兒孫滿堂的她依舊身體硬朗，獲選為長青楷模。

呂傳勝1961年開始執業律師，曾擔任美麗到事件辯護律師，為自己的親妹妹、前副總統呂秀蓮辯護，以維護人權為職志，曾接辦上萬案件，也創立桃園律師公會、桃園縣勞資和諧促進會等，頗受敬重。鄭文燦說，呂傳勝曾多次婉拒接受表揚，直到今年才終於答應。

家住桃園、77歲的游昌道退休後在自家後院種植蔬果，經常私下將蔬果及物資拿給里長、送給弱勢家庭食用，也熱心參與社區事務，捐贈捐贈抽水機等機具，協助鄰里綠美化及澆水，並傳授種花、種菜等技巧給其他社區長輩。

推廣客家八音的范姜淡今年69歲，退休後號召同好組成陶渭八音團，專攻嗩吶、胡琴，並道學校及社區大學授課，現任桃園市客家八音協進會第六屆理事長；同樣致力於發揚客家音樂的張源臺，服務教育界40餘年，曾指導多部客家音樂劇、創作客家歌曲70餘首，已經82歲的他仍腳步不歇，持續於教會及社區指導合唱，活力充沛。

敬老楷模24人中，最年輕的是中壢區20歲的陳彩禾，幾年前阿公中風、阿嬤患失智症，他決定就讀大學夜間部分擔父母的照顧工作，他說，雖然偶爾會羨慕同學能出去玩，但能陪伴阿公、阿嬤自己也覺得很幸福。