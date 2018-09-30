台南安平二期國宅海砂屋 內政部允依比例核實增加補助

市議員呂維胤（左2）為台南安平2期國宅海砂屋補助，向內政部長徐國勇（右2）及營建署長吳欣修（左1）陳情，左1為代理市長李孟諺。（記者劉婉君攝）

2018-09-30 15:27

［記者劉婉君／台南報導］台南安平2期國宅海砂屋長達20年求助無門，多年來在台南市政府協助下，去年底終於獲得內政部營建署同意，給予道義補助款約3.75億元協助重建，但居民仍須自負將近百萬元，市議員呂維胤認為根本是在傷口上撒鹽，今向內政部長徐國勇遞交陳情書。

營建署長吳欣修表示，原補助是依1991年時期的建築標準計算，但目前公設及停因應需標準必須增加，造成居民的造價曾加，將會依比例核實增加補助，但實際金額須請居民和建築師將詳細設計圖與計算面積提報給內政部審議才能確定。

呂維胤指出，安平2期國宅為內政部營建署（前身為台灣省政府住宅及都市發展局）於1993年規劃興建226戶，每戶平均產權面積41.84坪，售價為299萬，但1995年交屋後，房屋天花板、牆壁陸續岀現瑕疵，水泥龜裂剝落、鋼筋外露鏽蝕等，經鑑定確認為海砂屋。

他認為，1991年期間的法規規定及規範，與現行法規有極大的差異，民眾向政府購買政府所建之國民住宅，沒有得到應有的安全保障，還要居民自掏腰包負擔安全費用，實在不合理，希望內政部營建署重新計算道義補助款額度或另尋管道自籌辦理，不該讓權益受損的居民受到二度傷害。