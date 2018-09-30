三鶯運動中心開幕 引進空中舞躍免費體驗

三鶯國民運動中心成立，吸引不少附近的鄉親前來體驗設施。（記者邱書昱攝）

2018-09-30 13:52

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區三鶯國民運動中心今天啟用，館內設置當地中小學體育發展特色的角力及柔道練習場，而課程更率先引進全台國民運動中心首創的空中舞躍。新北市體育處表示，全館設施9月30日起至10月13日每天上午8點至晚上8點開放免費體驗。

新北市長朱立倫到場參加開幕，他說，運動是城市活力的來源，為建構完善運動設施，帶動全民運動風氣，自2100年起規劃共17座國民運動中心及運動公園，而三鶯國民運動中心則是第13座三鶯國民運動中心。

他也說，目前全市運動中心服務近3千300萬人次，其中公益服務近295萬人次，根據2017年台灣指標民調顯示，國民運動中心高達7成4滿意度，為全新北最高，更帶動新北市規律運動人口達3成5。

三鶯國民運動中心執行長鍾任翔表示，全台國民運動中心率先引進空中舞躍，是以攀岩吊帶及進口彈力繩為單點支撐，結合空中瑜珈、韻律有氧等動作混和難度再升級，核心肌群跟平衡感是兩大重點，消耗的熱量還比踩飛輪來的多。

體育處表示，試營運期間，全館運動設施均免費提供體驗，同時規劃一系列免費體驗課程，鼓勵大家一起動起來，揪團體驗嶄新、優質的運動場館及專業服務，更多優惠方案及活動詳情請洽三鶯國民運動中心及鶯歌運動公園官方粉絲團查詢。