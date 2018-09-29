新住民阮秋姮接下國慶主持棒！ 網封「越南周子瑜」

今年27歲的阮秋姮中文流利，亮麗的外型和親切態度很受歡迎。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-09-29 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕為迎接10月10日國慶大典，據傳這次主持人中，有一位來自越南的新住民阮秋姮。這是繼去年以來，國慶大典請原住民朋友擔任主持之後，首次邀請新住民擔任主持人，強調族群融合的做法，也備受外界期待。

綜合媒體報導，經常分享台、越文化交流的經驗的阮秋姮，已經來台灣住了8年，目前身兼越南語教師、師大研究所學生、Youtuber等多重身分。阮秋姮18歲高中畢業後就來台灣學習中文，「那時候越南很流行到海外留學學語言，然後再回國進外商工作。剛好我的媽媽那時候也在台灣工作，我就也來台灣學中文，一開始只是想說學一年語言就回越南做華語翻譯。」阮秋姮回憶當初來台灣的機遇，娓娓道來。

阮秋姮來台灣念書後認識了丈夫John，這幾年間，阮秋姮有許多想學習越南話的台灣學生，最後突發奇想，與從事影視專業工作的John，一起在YouTube影音平台創立了

《Hang TV - 越南夯台灣》，當起了YouTuber，也在臉書專業「Hang TV - 越南夯台灣」分享台越之間的文化觀察和語言的教學。

今年7月阮秋姮分享了「我的媽媽是外籍幫傭」影片，影片中阮媽媽的雇主提供住所，讓來台灣念書的阮秋姮能與阮媽媽相聚，阮媽媽14年來無私為家庭付出，前陣子因工作年限到期返回越南，一家人到機場送別，其中雇主不捨的抱著阮媽媽，讓在一旁的女兒們不捨哽咽。

阮媽媽有3個女兒，大女兒阮秋姮嫁給台灣老公，成為新住民；二女兒目前也在台灣攻讀碩士；小女兒則在越南生了孫子，讓阮媽媽能含飴弄孫。

今年27歲的阮秋姮中文流利，亮麗的外型和親切態度很受歡迎，曾經主持過越南在台辦事處的尾牙及國慶，也曾出演新北市政府製播新住民節目「幸福新民報」第4季。

對於接下國慶大典的主持棒，阮秋姮非常低調不願多談。有網友說他與韓國發展的周子瑜兩人長相神似，讓阮秋姮有了「越南周子瑜」的封號。

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