玩科工館、領大禮包 企業幸福日陪2百餘童迎接開學

元大幸福日邀請2百多位扶助與偏鄉孩童參訪科工館。（記者王榮祥攝）

2018-09-29 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕嘉南高屏2百多位孩童今齊聚高雄科工館，參與元大幸福日開學活動，除了參訪科工館，還能領到一份量身訂做的開學大禮包，活動現場童言童語、笑聲不斷，充滿濃濃的幸福味。

元大幸福日由元大金控、元大文教基金會合辦，今年邁入第七個年頭，累計北中南舉辦過13場，讓3千5百多位偏鄉與扶助孩子很開心迎接開學；其中南部累計舉行過7場，4次在科工館策劃。

元大文教基金會執行長楊荊蓀則指出，幸福日緣起於人稱杜奶奶的前元大文教基金會董事長杜麗莊，在某年過年前夕邀請失親育幼院童在元大志工陪伴下，於百貨公司挑選自己喜愛的新衣新鞋，盼這份「專屬」的關愛能傳遞給孩子立志向學力量，因此元大確立「幸福日」舉辦且傳承至今。

幸福日特色是量身訂作的幸福，基金會針對每位受邀小朋友，根據個人身材尺寸，量身準備一套全新運動衣褲、鞋子，希望每個小朋友能感受到被呵護的幸福。

元大說明，今年共邀請高雄杉林大愛園區、高雄小林國小、屏東家扶中心、屏東塭子國小、嘉義愛鄰社區、高雄岡山大專青年協會、台南台灣愛延續協會、台南多元人力資源發展協會9所社福機構及學校、共217位孩童參加。

其中位處偏遠不便前來的琉球國小25名孩童，一樣會收到量身訂做的大禮包；元大也動員南部志工百餘名，陪伴孩童享受開學後、最開心的週末。