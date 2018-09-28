今年24個颱風過而不入 台灣「神迴避」關鍵原因曝光！

2018年至今，颱風移動路徑幾乎都閃過台灣，只有一個「凱米」颱風在還只是熱帶性低氣壓時有經過台灣。（圖擷取自賈新興臉書）

2018-09-28 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，中颱「潭美」在今晚至明（29日）晨最接近台灣，而位於關島東南方的熱帶性低氣壓，最快將在明天成為第25號颱風「康芮」。截至28日，今年總共有24個颱風形成，但幾乎沒有一個直撲台灣，《關鍵評論網》也指出，颱風「過而不入」的關鍵原因，是因為「太平洋高壓」的位置。

今年完全沒有颱風直接登陸台灣，而最接近登陸台灣的情況，大概就是今年第6號颱風「凱米」，它在還只是熱帶性低氣壓時是有經過台灣。許多網友也好奇，今年颱風總是「不敢」登陸台灣的原因到底是什麼；根據《關鍵評論網》報導，當年度完全沒有颱風登陸台灣的情況，歷史上總共只有2次，分別為1941年與1964年，數量則高達37個。

《關鍵評論網》指出，最主要影響颱風路徑的原因是「太平洋高壓」，颱風會沿著太平洋高壓的範圍邊緣順時針移動，但該海洋性氣團的位置及範圍會持續變動，若恰好範圍持續延伸、颱風就會往西前進直往台灣或亞洲大陸；若範圍邊緣沒那麼大、颱風就可能向北轉向直往日本而去，

天氣風險公司總監賈新興也在臉書形容，颱風來到台灣附近會「自動分流」，而據《ETtoday新聞雲》報導，賈新興分析，今年太平洋高壓位置太偏北，而颱風生成後沿著高壓邊緣移動，所以今年颱風容易朝日本而去。