桃園祭孔 依三獻古禮完成32道儀程

市府舉行祭孔典禮，由東門國小學生擔任佾生，表演佾舞。（記者謝武雄攝）

2018-09-28 17:25

［記者謝武雄／桃園報導］今天是教師節，桃市府在孔廟舉行祭孔典禮，今年仍由東門國小學生擔任佾生，所有過程都依循三獻古禮共32道儀程，完成祭孔大典文化傳承，會後主辦單位還準備限量版的孔夫子書簽、文創紙扇、手機隨意貼及智慧糕、素太牢（米糕），於典禮結束後分贈現場觀禮民眾，讓現場民眾知書達禮、增長智慧。

祭孔典禮活動是由市長鄭文燦擔任之「正獻官」，教育局長高安邦、文化局長邱莊秀美、市議員林政賢、黃婉如、陳美梅、孔子後裔孔慶信等人擔任「分獻官」，民政局長湯蕙禎擔任「糾儀官」，由民政局長湯蕙禎擔任，桃園市國中、小校長，文化團體代表擔任「陪祭官」，另有執事禮生120人、樂生70人、佾生60人，共計250人，其中禮生、樂生由桃園高中學生與桃園市現任及已退休國中、小校長主任老師代表組成，希望透過社會賢達的言傳身教，傳承傳統文化。

今年的佾生仍由東門國小學生擔任，佾生左手執籥，右手持翟，按音樂節拍獻舞，配合「三獻禮」，每獻禮各3個樂章，每個樂章由四言8句的詩詞組成，每個字都有不同舞譜舞姿，藉此表達對孔子的崇敬與讚頌之意。