惠心護理之家爆肺結核疫情 家屬控業者隱匿

惠心護理之家出現肺結核病疫情，家屬指控業者隱匿。（記者方志賢攝）

2018-09-27 23:58

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鳥松區惠心護理之家，傳出有住民感染肺結核病，衛生局對73名接觸者進行IGRA抽血檢驗，其中住民10人、工作人員6人呈陽性反應，屬潛伏性結核菌感染，家屬投訴本報，指控業者6月初已知確診病例，8月底才告知陽性病患家屬，接獲傳染病確診通知時未能依規定及時妥善處置，衛生局也將依違反傳染病防治法開罰6萬到30萬元。

衛生局疾管處長潘炤穎表示，IGRA抽血檢驗，呈現陽性反應的16人，均未發病，屬潛伏期的結核病，並沒有傳染力，因痰液培養不出細菌，到底是這次感染或以前感染，仍無法判定，只能說該機構為高風險場域，而不能判為群聚疫情。

潘炤穎說，潛伏期結核病雖無傳染性，但機構負責人仍需對呈現陽性住民及家屬妥善說明，並輔導開案治療，惠心6月初接獲通報結核病確診，直到8月底IGRA抽血檢驗出爐，才通知確診家屬，明顯有規避妨礙防疫之虞，因此開罰。

家屬也指控，事件爆發後，惠心負責人立即向衛生局提出10月底將停止營業，沒有協助住民及家屬轉介的方案，僅通知家屬因負責人年邁，體力無法負荷重任，決定停業，但家屬質疑業者蓄意逃避責任。

對此惠心董事長特助蔡正耀表示，惠心負責人已年邁，決定不再經營，8月底已向衛生局提出停業的申請，衛生局也要求惠心停業前要拆除招牌，因此請家屬10月底前轉往其他合適機構。

對於衛生局以涉嫌未能依規定及時妥善處置開罰，蔡正耀說，10名陽性住民為潛伏期，沒有傳染性，才未提前告知家屬。

衛生局長照科長李素華也表示，多次與惠心協調，要求協助10名陽性住民及家屬轉介到適當機構，未轉介到適當機構前，惠心不得停業。