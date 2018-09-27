豐原區旱溪旁人行道草皮種不活 民眾質疑浪費公帑

2018-09-27 17:44

〔記者歐素美／台中報導〕第三河川局在豐原區旱溪旁的人行道種植草皮，居民投訴指出，因草皮種植不實，一再枯黃，質疑浪費公帑；第三河川局表示，已要求包商要確實澆水，顧活草皮，否則將不會支付維護費用，並依違約追究包商責任。

民眾向本報投訴指出，最近在豐原區朝陽橋與南陽橋間的河堤散步，看到不久前才種上的鮮綠草皮，沒過幾天就枯黃近死，細看草皮根本都沒有確實種在土壤裡面，而只是把草皮放在土上。

民眾表示，之前河堤旁的人行道種植很多樣的花草植物，不知為何要全部移除，改種草皮，然後又不細心照顧，致草皮枯亡，作法令人質疑。而且這已不是第一次種草皮，之前也曾種過一次，但沒幾天即枯死，如果這是用人民的納稅錢栽種，應該查明清楚，以免浪費公帑。

第三河川局表示，旱溪南陽橋至朝陽橋河堤路段，一旁的人行道原本雜草叢生，也有部分民眾自行在花圃內種植花草，因該路段常有民眾運動散步，地方民代建議施作觀景台及綠美化，一併將雜草等除去，改種台北草，看起來環境比較清幽。

第三河川局因此委託包商種植草皮。第三河川局管理課長曾財益表示，一般草皮就是將下面的土壤挖鬆，再將草皮放上，讓草皮自然生長，8月首次種植時，疑因包商嫌澆水麻煩，致草皮整個枯死，三河局要求包商全部重植，並要求每日澆水，由於整個植栽工程至12月初結束，若草皮沒有存活，將拒絕給付包商相關款項，並將依違約追究包商責任。