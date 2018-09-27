豐原區旱溪旁人行道草皮種不活 民眾質疑浪費公帑

2018-09-27 17:44

〔記者歐素美／台中報導〕第三河川局在豐原區旱溪旁的人行道種植草皮，居民投訴指出，因草皮種植不實，一再枯黃，質疑浪費公帑；第三河川局表示，已要求包商要確實澆水，顧活草皮，否則將不會支付維護費用，並依違約追究包商責任。

民眾向本報投訴指出，最近在豐原區朝陽橋與南陽橋間的河堤散步，看到不久前才種上的鮮綠草皮，沒過幾天就枯黃近死，細看草皮根本都沒有確實種在土壤裡面，而只是把草皮放在土上。

民眾表示，之前河堤旁的人行道種植很多樣的花草植物，不知為何要全部移除，改種草皮，然後又不細心照顧，致草皮枯亡，作法令人質疑。而且這已不是第一次種草皮，之前也曾種過一次，但沒幾天即枯死，如果這是用人民的納稅錢栽種，應該查明清楚，以免浪費公帑。

第三河川局表示，旱溪南陽橋至朝陽橋河堤路段，一旁的人行道原本雜草叢生，也有部分民眾自行在花圃內種植花草，因該路段常有民眾運動散步，地方民代建議施作觀景台及綠美化，一併將雜草等除去，改種台北草，看起來環境比較清幽。

第三河川局因此委託包商種植草皮。第三河川局管理課長曾財益表示，一般草皮就是將下面的土壤挖鬆，再將草皮放上，讓草皮自然生長，8月首次種植時，疑因包商嫌澆水麻煩，致草皮整個枯死，三河局要求包商全部重植，並要求每日澆水，由於整個植栽工程至12月初結束，若草皮沒有存活，將拒絕給付包商相關款項，並將依違約追究包商責任。

  • 第三河川局委託包商在豐原區旱溪南陽橋至朝陽橋河堤道路旁種植草皮。（記者歐素美攝）

    第三河川局委託包商在豐原區旱溪南陽橋至朝陽橋河堤道路旁種植草皮。（記者歐素美攝）

  • 包商重新種植的草皮有些已呈現枯黃。（記者歐素美攝）

    包商重新種植的草皮有些已呈現枯黃。（記者歐素美攝）

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