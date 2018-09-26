潭美颱風減弱中​？ 專家：週五、六對流會再長回來

潭美颱風已從強颱降為中颱，路徑也再往東修正，直接侵台機率不大。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-26 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號颱風「潭美」昨（25）日進入導引氣流微弱區域後開始打轉，緩慢向北飄移，由於附近海域能提供的熱含量被潭美耗盡，潭美強度逐漸減弱，已從強颱降為中颱，路徑也再往東修正，直接侵台機率不大。但氣象專家則表示，週五、六移動到沖繩海域時，潭美的對流有機會再「長回來」。

氣象專家彭啟明今（26）日於臉書分享了臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」的文章，文章指出，再溫暖的海水都無法滿足「滯留」強颱的需索無度。潭美颱風已經減弱為中度颱風，至少還要在原地滯留1天，未來強度還會再減弱。但由於潭美的環流型態完整，「底子夠好」，週五、週六移動到沖繩海域時會重新增強，對流有機會再「長回來」。

氣象主播賴忠瑋則分析，雖然目前已減弱為中度颱風，但中心最大風速仍有每秒鐘48公尺，七級風暴風半徑則仍有250公里，強度接近強烈颱風的下限，仍然不可以掉以輕心。潭美颱風預計於週五深夜到週六凌晨最接近台灣，此時對台影響最顯著。另外週六白天將相當關鍵，潭美颱風將轉向東北往日本九州方向加速前進，預計於週日到週一開始影響日本九州、四國及本州南部等地，呼籲旅日遊客注意。

賴忠瑋也表示，未來幾天台灣北部和東北部可能出現局部較大雨勢，外出得攜帶雨具，並留意居家環境的排水溝排水是否暢通。沿海則容易出現長浪，海上活動的危險性會提高，連海邊戲水都要特別注意安全。另外，溫度也將稍往下降，偏北風會越來越明顯，風速增大、雲量增加、日曬減少及降雨，使迎風面在白天時顯得相對舒適，而夜晚則稍有涼意。