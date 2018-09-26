「水泥大象」溜滑梯要拆？ 新豐國小：設警戒線修繕

南投市新豐國小「水泥大象」溜滑梯，因橡膠地墊脫落，危及遊樂安全，而被拉上黃色塑膠條警戒情形。（記者謝介裕攝）

2018-09-26 13:21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市新豐國小最受學生及一般親子喜愛的「水泥大象」溜滑梯，最近拉上黃色塑膠條警戒，引發外界關注，甚至擔憂這個充滿童年美好回憶的溜滑梯，是否也會在校園內消失？校方則解釋表示，因該溜滑梯部分橡膠地墊脫落，深恐衍生意外發生，才會暫時不對外開放，待完成改善後，便會重新對外開放。

校園中的遊樂設施，堪稱是學生們在短暫下課時間的必爭之地，安全性更顯得格外重要，因此，新豐國小在本學期開學後，便針對校內各項遊樂設施展開安全檢查，結果大象溜滑梯及複合式溜滑梯2項最受大家喜愛的設施，均未能通過安檢，目前也都拉上警戒線，禁止學生及民眾前往遊玩。

早期「水泥大象」溜滑梯十分盛行，校園、公園處處可見，惟在塑膠產業興起後，逐漸被取代，目前所剩無幾，堪稱比真象還更加稀有，尤其，該大象溜滑梯從1985年設置以來，已陪伴新豐國小走過30多年歲月，更可說是新興、永豐、平山等社區民眾的好朋友，所以對於該溜滑梯能否續存校園，也才會予以格外關心。

新豐國小指出，之前該大象溜滑梯，因長期風吹日曬雨淋，屁股部位一度出現破洞傷口，校方還設法予以修補恢復原狀，如今換成部分地墊損壞，也將連同複合式溜滑梯等部分零組件受損的遊樂設施，一併呈報縣府改善，並保證不會拆除大象溜滑梯，希望外界不要太過耽憂，能以平常心視之。