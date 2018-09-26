豬年郵票亮相！「紅豬孕育金豬」剪影配紅梅12/3發行

豬年郵票以剪影搭配滿版填色構圖，並用梅花、金色、紅色營造新年氣氛。（中華郵政提供）

2018-09-26 13:10

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政今天公布107年第4季發行郵票計畫，共將發行4種新郵票品，分別為台灣鳥類郵票小全張、2018台中世界花卉博覽會紀念郵票、古物郵票─青花瓷，以及最受矚目的新年郵票。

明年適逢生肖豬年，中華郵政將新年郵票主題訂為「富豬」，繼今年狗年後，再度與法國郵政合作印製，台、法之間藉由合作發行新郵，促成實質外交；而設計者為歐普設計，過去曾為多家企業設計產品視覺，最知名郵票作品為「郵政一百二十週年紀念郵票」。

中華郵政表示，新年郵票預定於12月3日發行，以生肖豬為題材，發行郵票1套2枚、小全張1張，郵票面值分別為6元、13元；小全張內含1枚郵票、面值15元。

中華郵政指出，豬年郵票以剪影搭配滿版填色構圖，並用梅花、金色、紅色營造新年氣氛。6元郵票圖像為「紅豬孕育金豬」，搭配梅花盛放，傳達生生不息、福氣連連意念；13元郵票佈滿梅花圖案，「大豬中有小豬」，增添新年喜氣；15元小全張則是「兩豬相對」，綴以梅花、祥雲表現富貴成雙、福氣祥瑞氣象。

另外，中華郵政預定11月15日發行「青花瓷古物郵票」，曾多次蟬聯最美郵票第一名，繼103年以歷史博物館典藏的青花瓷器為題材發行後，再以故宮博物院典藏品為題材，發行郵票1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為6元、9元、15元、16元；小全張內含郵票面值28元1枚；為增添集郵趣味，首次發行小全張三連張。

台灣鳥類郵票小全張則預定10月3日發行，以黑腹燕鷗、反嘴鴴為題材，發行小全張1張，內含郵票面值7元、8元各2枚。

2018台中世界花卉博覽會紀念郵票預定10月31日發行，以百合、文心蘭、劍蘭、火鶴為題材發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元、28元；另以花博吉祥物石虎家族為題材，發行小全張1張，內含郵票面值13元、15元、17元各1枚。