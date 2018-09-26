中興新村名店梅園怎麼了？業者不說是頂讓或被停業

南投市中興新村美食名店梅園餡餅粥於中秋節過後暫吹熄燈號，但又爆出漏開發票遭勒令處分。（記者佟振國攝）

2018-09-26 12:32

〔記者佟振國／南投報導〕外傳後繼無人計劃頂讓並於中秋節後暫吹熄燈號的南投市中興新村美食名店梅園餡餅粥，昨天竟又傳出因漏開發票，遭勒令停業至10月1日的消息，中區國稅局南投分局今強調停業處分早在9月10日即依法通知業者，停業期間明確，業者也早已知曉，今天消息傳開，有人不滿逃漏稅觀感不佳，也有人緩頰老店不太可能因為漏開發票挨罰就要頂讓，不論事實如何，再度引起外界議論。

中區國稅局南投分局秘書劉素慧表示，梅園餡餅粥漏開統一發票，1年內被查獲3次，因為金額都在2000元以下，不用罰錢而是勒令停業7天，但只要再犯，就要停業14至28天。

至於對梅園的停業處分，也在9月10日依據加值型及年加值型營業稅法第52條，及稽徵機關辦理營業人違反營業稅法停止營業處分作業要點第4點第5款、第6點第1款和第7點第2款辦理及告知業者，就是9月25日至10月1日停業7天，這點業者絕對是知道的，但業者昨晚至今並未對外說明。

有民眾拍下店門勒令停業的公告照片PO上網，直呼搞半天原來是逃漏稅被抓，才強迫休息嗎？認為是鬧劇一場，但也有人緩頰認為老闆不太可能因為漏開發票挨罰就要把苦心經營多年的店給頂讓出去，因為老店有3位股東，分工很細，因為請不到專業揉麵員工，以及兒子接棒生變才沒接。

也有人說現在的店租每月租金要8萬，而且每次付1年，也是不小的負擔，應該是許多直接或間接因素讓老店決定暫時停業，但現在又有人猜測10月1日勒令停業處分結束後會不會繼續營業，愈發讓人霧裡看花。