麵包師傅改行種紅龍果 獲全國大賽第2名

屏東縣農民林旻謙種出又甜又肥美的紅龍果。（記者羅欣貞翻攝）

2018-09-26 11:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原是麵包店師傅的屏東縣農民林旻謙，因家中遭逢變故，父親驟逝，留下大片紅龍果園無人照顧，於是辭去麵包店工作返鄉務農，以草生栽培及重視肥培管理方式，申請到產銷履歷驗證，在專家的指導下，紅龍果果型碩大、果肉甜美，初試啼聲就榮獲今年紅龍果全國大賽第2名殊榮。

30歲的林旻謙說，家族以前都是種檳榔還兼檳榔販，10幾年前，父親覺得檳榔對身體健康危害，於是砍除改種當年很流行的紅龍果，面積大約2公頃，10年前父親離開後，他回來接手，但改變種植的方式。

他表示，因長期接觸食品類，知道安全衛生的重要，所以他到農改場研習管理方式，還獲得第4屆百大青農，接著在陪伴師紅龍果專業達人洪兆濡的指導及鼓勵下，參加今年紅龍果比賽，就擊敗數百人，獲得第2名。

林旻謙在長治鄉的果園以蜜寶品種為主，刻意把株距加寬，方便割草機進入作業，紅龍果支架改用雙條鐵柱，枝條向兩側延伸，經常修剪，控制1年只開7至8次花，1株僅留1果，每顆果實都碩大肥美，重達1斤以上，光靠網購宅配就供不應求，尤其送禮更是深獲消費者喜愛。

林旻謙以做健康安全麵包的概念，種出衛生安全的紅龍果，超越長輩的期待，重視安全管理下，展現青農返鄉務農創造的新農業契機。