北部陰雨有涼意 「潭美」週五至週六最靠近台灣

今日天氣持續受到東北風影響，北部及東北部地區易有降雨，尤其大台北及桃園降雨機率偏高、時間長。（資料照）

2018-09-26 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣持續受到東北風影響，北部及東北部地區易有降雨，尤其大台北及桃園降雨機率偏高、時間長，花蓮、台東降雨範圍較為局部，午後山區會有較明顯的雨勢，中南部則是大多為晴到多雲的天氣，南部地區及中部山區午後會有局部短暫雷陣雨；溫度方面，清晨北部降雨明顯，低溫約22、23度，其他地方則在24到26度，白天高溫北台灣約27至29度，其他地方則在31到33度。

第24號中度颱風「潭美」在今天凌晨2點位於鵝鑾鼻東南東方870公里的海面上，今天依舊在導引氣流弱的區域，導致移動速度較慢，預計明天開始才會逐漸加速，朝西北轉北的方向前進，預計週五、週六將從台灣到琉球間海面北上通過，但是「潭美」北上過程距離台灣的遠近不確定性仍大。

預報員官欣平指出，「潭美」預計週五、週六會最靠近台灣，暴風圈有可能掃過東北部近海，受其外圍環流影響，北部、東半部會有明顯雨勢，中南部也會有短暫陣雨，尤其北部、東北部地區要嚴防豪雨發生。

今日空氣品質部分，因風力偏強，中部、雲嘉南及花東空品區易有地表揚塵現象；高屏空品區位於下風區，尤以夜間及清晨風速較弱，須留意污染物累積、午後光化作用使臭氧易偏高；雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、花東空品區、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 28 26 ~ 33 27 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）