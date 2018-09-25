故事媽媽戲說「林半仙」傳奇 林園文史fun輕鬆

莊淑美（左）寫劇本，女扮男裝詮釋「林半仙」。（記者洪臣宏攝）

2018-09-25 19:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市立圖書館林園分館與故事媽媽組成「棉花糖故事團隊」，藉由戲劇詮釋當地鄉野傳奇「林半仙」，9月起在林園區高中、國中及國小巡迴演出10場，希望喚起大家對故鄉文史重視，獲得迴響。

高市圖林園分館主任李文娟說，林園街上有一尊蔣公銅像，站立在林園區公所前方的叉路上，他就站在「剪刀穴」上，而這故事源於「林半仙傳奇」，用意在於鎮煞，保護鄉民與鄉土，沒人輕言喊拆，但年輕一代不知道來龍去脈，「棉花糖故事團隊」決定深入校園講故事。

林園高中國中部美術班同學在2017年曾出版《恩與仇亦正亦邪林半仙》故事繪本，李文娟說，這次則以戲劇演出，一定更能吸引小朋友的興趣與注意，進而閱讀林半仙故事，瞭解林園文史。

活動獲得中油石化事業部贊助經費，故事媽媽自己撰寫劇本，邀請老師指導演出，定裝、製做道具全都一手包辦，經過多次排練，9月起到林園區王公、中芸國小、林園高中、林園圖書館，展開10場次的校園巡迴演出，還有小朋友看一次不過癮，特地到他處看第二次。

飾演林半仙的莊淑美是劇本的撰寫人，她是高市圖資深故事媽媽，說故事已有10年以上的經驗，為了揣摩林半仙的個性，看了許多相關資料，還犠牲色相以女扮男裝的方式演出，博得許多小朋友的喜愛。