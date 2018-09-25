鹿港冬遊季報到！ 廟口小吃宴限量450桌

鹿港鎮公所今在鹿港高中舉行鹿港冬遊季系列活動啟動儀式，熱鬧萬分。（記者湯世名攝）

2018-09-25 16:51

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一年一度的鹿港冬遊季又來了！今年系列活動將由10月6日的演唱會「港動心聲音」打頭陣，緊接著每年造成秒殺報名的鹿港廟口小吃宴，也將在10月27日、28日共舉行2場，總共有450桌，於10月16日開賣，分為網路與現場報名，網路報名保留300桌，在鹿港鎮公所的現場報名則保留150桌，鎮長黃振彥說，希望讓每一位喜愛鹿港小吃的鄉親都能如願來品嘗。

黃振彥表示，今年鹿港冬遊季活動豐富，從10月6日起至11月18日止，超過1個月的每週六、日假期都規劃有好吃好玩的活動，包括公會堂、藝術村、鎮史館等地的表演、工藝DIY等，還有「藝起來古都小旅行」定點集戳章換好禮，拍照打卡上傳抽小禮物等，非常適合全家大小一起來遊玩。

10月6日鹿港鎮立體育場演唱會「港動心聲音」，卡司陣容堅強，當天下午5時起現場將發送6000張摸彩券，邊看表演邊摸彩。

年度鹿港廟口小吃宴則將於10月27日、28日共舉行2場，每場225桌，10月16日開賣，今年除在鹿港鎮公所現場報名，還首度開放網路報名，詳細活動時間可上鹿港鎮公所官網，或臉書鹿港鎮文化所粉絲專頁搜尋。