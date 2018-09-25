劉佳穎克服心臟病 世界獨輪車賽奪3金2銀

劉佳穎（中）赴韓參加世界獨輪車錦標賽，奪下3金2銀佳績，苗栗縣長徐耀昌（右二）特予以表揚，並頒發一萬元獎金。（記者鄭名翔攝）

2018-09-25 12:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣新港國中小學九年級學生劉佳穎，雖患有先天性心臟病，但卻獨鍾獨輪車運動，日前參加在韓國舉辦的第19屆世界獨輪車錦標賽，面對來自30多國、2400多名選手，劉佳穎展現日常苦練成果，一舉斬獲分齡組個人3金2銀的絕佳成績，堪稱小台灣之光，今早苗栗縣長徐耀昌到校表揚並頒發1萬元獎金，盼他能再接再厲，繼續築夢。

劉佳穎靦腆表示，國小五年級時看到導師嶄露獨輪車技巧，覺得既與眾不同又十分有趣，立刻央求投入練習，但因患有心臟病，不能從事過激烈運動，一開始還不敢向父母透露，直到有天媽媽看到他默默練習，感受到他對獨輪車的專注熱情，遂全力支持，也成為他到處比賽最大的後盾。

劉佳穎說，首次參加大型國際賽事，面對許多來自國外、體格健壯的好手，初登場心情十分緊張，但踏上熟悉的獨輪車後就恢復以往信心，憑著近一年來每天苦練4到6小時的紮實基礎功，在軌道、跳遠、下坡賽皆奪下金牌，跳高及越野障礙賽則奪銀。他笑說，未來希望到處表演，推廣獨輪車運動

劉佳穎的媽媽楊曉媛說，看著愛兒患有心臟病仍賣力練習，心中仍不免擔心，此次出國前也特地先到醫院檢查，經醫師評估許可後才參賽。在城市越野障礙賽項目中，劉佳穎全力衝刺，媽媽則不停在旁遞水加油，堪稱賽場上最溫馨畫面，也是出國遠征「披金戴銀」的最強推手

劉佳穎（右）獨輪車表現傑出，背後最大推手歸功於媽媽楊曉媛（左）的全力支持。（記者鄭名翔攝）