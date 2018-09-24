別怕！災防告警系統下放地方 宜縣：須撤離就推送

災防告警系統將權限下放地方消防局，宜蘭縣首次在山竹颱風期間投入實戰，未來若有颱風警報或沿海有長浪等危險訊息，需要疏散或撤離時，就會透過系統推送警報。（記者張議晨攝）

2018-09-24 19:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕收到長浪警報訊息別怕，是真的！中央建置的災防告警系統今年4月下放地方消防局，宜蘭縣消防局本月14日首度投入實戰，播送訊息呼籲民眾遠離粉鳥林、內埤海灘等海域，消防局指出，未來若受颱風外圍環流影響，沿海有長浪發生時，會視情況推播疏散訊息。

災防告警系統主要針對重大災害發生時，透過手機基地台播送警告訊息；去年系統建置完成後，陸續展開近1年的測試，今年4月份，將系統播送權限下放地方縣府利用。

宜蘭縣9月初發生5起落海意外，共造成8人身亡，宜蘭縣消防局14日藉「山竹」颱風外圍環流影響時，針對粉鳥林、內埤海灘等地，首度用災告系統播送消息，呼籲民眾避開危險海域，達到疏散目的，這也是該套系統下放地方後，宜縣府首度投入實戰運用。

消防局指出，災告系統主要針對危險地帶發放，如氣象局發布颱風警報，或宜蘭沿海出現長浪等訊息，經縣府相關單位判斷有疏散、撤離必要時，就會利用系統圈選範圍內基地台，推送警報通知。

除颱風等災害外，包含山區豪大雨導致溪水暴漲、或有土石流等致災情形發生時，經主管單位評估後，就能發送警報。

消防局指出，依照災告系統設計，圈選發布範圍的基地台後，手機就能接收範圍內的疏散訊息，呼籲民眾若收到相關警報通知，應依訊息內容離開危險地帶，避免發生危險。