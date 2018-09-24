高科大原鄉義築書屋 陪伴部落孩童傳承文化

高雄科技大學營建工程系師生組成的「角映義築」團隊，以半年多時間，幫桃源山區建山國小搭蓋一座「建山書屋」。（記者蘇福男攝）

2018-09-24 21:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕「醫師有義診，建築也有義築！」高雄科技大學營建工程系師生組成的「角映義築」團隊，以半年多時間，幫桃源山區建山國小搭蓋一座「建山書屋」，高科大師生的熱情令人動容！

角映義築團隊去年甫成立，卻已陸續完成台東南迴醫院籌備處的建置、台南市七股區光復生態實驗小學「桶間寮」，建山書屋從基地勘查、設計到建造，歷時6個多月，有別於傳統教室，採開放式格局的木造建築，視野不受限制，可遠眺群山景色。

指導老師謝秉銓表示，書屋的設計靈感與雛形，源自於建山國小學童勾勒心目中的書屋樣貌後，再由義築團隊與建山國小師長往返討論修正、定案，參與人員包括高科大9位老師、33位同學和2位公東高工同學。

建山書屋採兩階段施工，高科大營建系3年級同學、義築總召李冠毅說，由於第一階段沒有怪手協作、預拌車又進不了校園，因此全仰賴師生利用小型破碎機、鋤頭等徒手整地，並用臉盆人力搬運灌漿，第二階段的木結構工程，團隊先在高科大將木料裁切、加工，再搬運到建山國小組裝。

建山國小校長宋宗輝表示，該校布農族學生超過95%，屬小型族群單一的原鄉部落學校，書屋的建築結構追求與大自然的融合，隱隱呼應布農族的生活哲學，他很感動高科大師生的熱忱投入，書屋未來將做為布農族語的學校教室，甚至成為布農族家屋與文化陳列、傳承的所在。