金門中秋博餅狀元王 笑納30公升主題酒

來自金門古寧頭的李姓男子（前右），以獨特的擲骰子手勢，笑納年度博餅狀元王。（記者吳正庭攝）

2018-09-23 23:46

〔記者吳正庭／金門報導〕「2018金門中秋博狀元餅」總決賽今天晚上在金城鬧區封街開博，年度「狀元王」在一場意外的大雨中，由71歲的李姓男子笑納入袋，獨得6罈共30公升主題酒，他笑得合不攏嘴說，要把酒留給兒子娶媳婦用。

金門中秋博狀元餅，曾在2012年入列交通部觀光局「台灣觀光年曆」國際行銷活動，早成金門發展觀光一張重要的「名片」，每年有不少觀光客，藉著這張名片，走進金門的歷史、文化與旅遊。

來自全縣5鄉鎮賽的756位桌狀元，今晚6時齊聚金城鎮中興路的封街「賭場」一較高下，現場席開63桌，由副縣長吳成典「接下聖旨」，敲鑼宣示「試場」正式啟動。

博餅遊戲老少咸宜，凝聚鄉情也為旅台子弟多一分返鄉過節的團圓氣氛，寒暄之外還是有一番厮殺，時間由太陽下山比到月亮升起，地點由街上轉進清代的「衙門」─清金門鎮總兵署對戰，讓看熱鬧的老人家趣稱：「這些舉人竟光明正大跑到衙門裡『聚賭』」。

126名桌狀元移師總兵署再產生10名桌狀元，正準備進行最後「殿試」，天空下起大雨，所有人移往大廳內，經過5個輪次的比畫，壓克力骰子打在青花瓷的大碗「咚、咚」作響，年度狀元王由10名狀元中最資深、來自古寧頭的71歲李姓男子輕鬆笑納6罈共30公升主題酒。

榜眼賴姓男子可獲4罈主題酒、探花李姓女子可獲3罈主題酒，其餘7名進士各獲1罈主題酒，加上產生桌狀元過程的大小禮品，大家臉上都帶著滿滿笑容。

「2018金門中秋博狀元餅」總決賽昨晚在金城鎮鬧區封街開博，參加者低頭專心注意桌上的「動靜」。（記者吳正庭攝）

「2018金門中秋博狀元餅」總決賽由副縣長吳成典主持，敲鑼宣布啟動儀式。（記者吳正庭攝）

「2018金門中秋博狀元餅」的主角「碗公」進場。（記者吳正庭攝）

「2018金門中秋博狀元餅」還有一項進入「闈場」的儀式。（記者吳正庭攝）