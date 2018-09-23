嫌肉麻當面撕碎情書 她卻偷偷珍藏42年

原PO在替母親整理遺物時，發現這封情書。（圖擷取自mobile 01）

2018-09-23 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕一位網友在「mobile 01」上分享出一張相片，並娓娓道出相片背後充滿洋蔥的故事，惹哭不少網友！

這位名稱「0929KEVIN」的網友日前在「mobile 01」的「兩性與感情版」上分享出一張已經被撕碎的舊信紙，表示自己的母親過世後，在替母親辦告別式前，替她整理遺物時發現這封信。原來，這封信是媽媽年輕時收到的一封情書，原PO好奇的將這些被撕碎的信紙拼湊起來，得知這封信是在1976年寫的，但信封上並未署名。

內容大概描繪寄信的小夥子從台北到宜蘭羅東打工，遇見了母親，從此對母親一見鍾情並展開熱烈追求。這個小夥子偷空拿了公司的信紙想要寫下自己是多麼愛當時還是翩翩少女的母親，還自己為浪漫的作出七言絕句想要打動母親芳心，可沒想到這封情書隔天交給女孩時，被女孩嫌太過肉麻，當著男孩的面把情書撕掉，嚷嚷著說自己才不想看。

其實，女孩默默地把這封情書珍藏起來，收在自己平常收存印章以及重要證件的皮包裡，還用個夾鏈袋好好的包裹著，當下雖然愛面子嫌肉麻不看，但還是把情書收藏了近42年。

此時，當年寫下這封情書的懵懂小夥子對原PO說：「我要把這封信燒給她，讓她繼續帶著。」原來，當年寫情書的小夥子就是原PO的父親，也讓原PO不禁淚濕眼眶。

網友看了直呼有洋蔥，「好浪漫的故事」、「死別會讓這些過往的信件有更深的價值與意義」、「手寫的情書好有溫度」。