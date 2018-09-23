湖口老街百年八角樓首度以茶文創開放參觀

與新竹縣湖口老街同期的八角樓，為一棟四面八拱、二層樓式的紅磚洋樓，呈現巴洛克建築風格。（記者廖雪茹攝）

2018-09-23 23:03

［記者廖雪茹／新竹報導］與新竹縣湖口老街同期的八角樓，巴洛克風格的建築內，早年是仕紳商賈聚集之處，目前收藏珍貴的羅氏家族文物；歷經1年籌備，八角樓自9月起首度以大窩口茶文創中心開放參觀，希望結合台灣好茶與德國花茶、日本茶器，帶領在地走向國際化。

湖口鄉湖鏡村長羅美搖表示，相傳老湖口的糞箕窩是一個聚財寶地，祖先在1920年仿照老街樣式，將羅家舊有夥房，改建成四面八拱、兩層樓式的紅磚洋樓-八角樓，建築呈現巴洛克式風格，早年仕紳商賈聚集，也是地方耆老調解之地。

1980年之後，許多羅家子孫陸續搬離，昔日風光不再，八角樓被閒置10餘年，直到2009年湖口鄉公所申請客委會補助，整修八角樓及周邊環境，並改造成為「羅合和文化館」，常設展示羅家在糞簧窩的發展歷史與八角樓的興衰轉折，平日只開放團體預約參觀，並提供宗族聯誼會。

羅氏宗親為了更加活化八角樓空間，委託潼漾國際文創維護管理，擬以湖口老街舊稱「大窩口」，取名大窩口茶文創中心。

負責人李念芸表示，自己原來從事生醫科技，熱愛台灣茶。她認為茶是門藝術，台灣擁有茶文化，許多茶農具備好的製茶技術和管理茶園能力，可惜缺乏品牌行銷的能力與管道，因此她將結合藝術、文化與品質，以八角樓為基地，以「太平洋島嶼茶文化」為名，將台灣好茶行銷到歐美、中東國家。

李念芸說，目前先向各地茶農收購好茶，外銷穩定之後，將朝契作方向努力。八角樓除了展示台灣茶，推廣茶文化交流，她也從日本秋田職人工廠引進以樹皮製作的工藝品，同時與德國合作將台灣茶加入調配成花茶，讓茶文創中心結合在地與國際元素，更具多元性。

八角樓大窩口茶文創中心目前開放時間是週一到週五，未來將增加週六和週日。9月開放參觀以來，吸引不少民眾參觀，驚見台灣茶的魅力，地方也樂見八角樓活化。

縣府文化局長張宜真表示，八角樓深具文史與建築價值，縣府樂見八角樓蛻變轉型，更歡迎未來加入地方文化館行列，增添新竹縣客家文化的內涵與精彩度。

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大窩口八角樓改造成「羅合和文化館」後，2樓常設展示羅家在糞簧窩的發展歷史與八角樓的興衰轉折。（記者廖雪茹攝）

大窩口八角樓改造成「羅合和文化館」後，2樓常設展示羅家在糞簧窩的發展歷史與八角樓的興衰轉折。（記者廖雪茹攝）

大窩口八角樓改造成「羅合和文化館」後，2樓常設展示羅家在糞簧窩的發展歷史與八角樓的興衰轉折。（記者廖雪茹攝）

大窩口茶文創中心也有展示與德國合作將台灣茶加入調配成的花茶，結合在地與國際元素，使更具多元性。（記者廖雪茹攝）

潼漾國際文創將以八角樓為基地，以「太平洋島嶼茶文化」為名，將展示及行銷台灣好茶到歐美、中東國家。（記者廖雪茹攝）