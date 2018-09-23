清大「搶親」？陽明「變心」？ 交大盼與陽明成功合校

交通大學與陽明大學談「合校」近20年，並展現積極態度，對清大可能「搶親」及陽明可能「變心」，已積極備戰，希望全力爭取與陽明成功合校。（記者洪美秀攝）

2018-09-23 21:30

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學與陽明大學兩校推動「合校」計畫近20年，早在民國90年3月，兩校就簽署合併意願書，並在學術研究計畫、教師借聘和學生選課等方面有實質的交流互動，但陽明大學近日抛出除交大，也有意願與清大談合校，讓談近20年合校計畫的交大頗吃味，對清大「搶親」及陽明可能「變心」，都積極備戰，爭取兩校能合校成功。

交大主任秘書裘性天說，交大與陽明兩校，早在民國89年，就經兩校校務會議通過，且在民國90年3月7日共同簽署「國立陽明大學、國立交通大學合併意願書」，兩校對「合校」有已有共識，且兩校都很積極推動，並擬定合校備忘錄，對於合校後的校名也定位為「國立陽明交通大學」，但未來校名為何，仍會尊重兩校師生及教育部態度。

兩校也在合校備忘錄中成立合校工作委員會，討論合校後的制度、法規、校區使用規劃、教學及研究等議題（含合校後各校區年度預算及教職員額），擬定合校計畫書，甚至成立學術事務規劃小組、研究事務規劃小組、行政事務規劃小組，而委員及各小組成員名單，也由兩校各自依校內規範程序產生。

裘性天強調，交大對和陽明的合校案，都依合法、民主及公開程序辦理，目前陽明大學再度啟動「合校」意願，交大樂觀其成，不過對陽明也有意與清大談合校，交大已積極面對，希望爭取兩校合校。

交大強調，陽明大學的專長在醫學及生物科技領域，而交大的強項為資訊與通訊技術，雙方在多任校長的互動下，已有具體的學術研究成果，且積極推動醫學生物科技研究，更著手規畫蓋建「智慧醫院」，期待兩校的合校計畫，能在未來1、2年內有結果。

不過，陽明大學除表明與交大有合校意願，也拋出對清大也有合校意願，且在今年暑假已派委員會成員拜訪清大，對此，清大主任秘書呂平江證實，陽明大學確實有派委員會到清大談「合校」，清大也已成立「合校發展委員會」，對與陽明大學合校有高度興趣與意願，這對清大未來發展醫學和生物科技絕對有正面意義，清大樂觀其成，加上清大已有與「新竹教育大學」成功合校經驗，對與醫學見長的陽明大學合校充滿信心。