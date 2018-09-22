彰化新增1例本土登革熱 溪州公園緊急關園

彰化縣溪州公園進行登革熱噴藥消毒，縣府今晚緊急宣布即日起暫停開放入園。（記者張聰秋翻攝）

2018-09-22 22:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣衛生局今晚最新發布，彰化縣新增1例登革熱病例，個案為南彰化地區1名84歲阿公，阿公於20日發燒到院就診快篩出現陽性結果，今天確診為登革熱病例。因阿公曾到旅遊景點溪州公園活動過，衛生局啟動化學防治噴藥作為，溪州公園從今天起關園，直到環境消毒和清除病媒蚊孳生任務結束，視情況再宣布開園日期。

適逢中秋節連假，彰化縣衛生局擔心遊客在不知情的狀況下入園，今晚緊急發布關園暫停開放入場的訊息，呼籲民眾暫時避免前往溪州公園和周邊森林區、苗木區活動，降低感染風險；縣府農業處和城觀處同時張貼警示公告，提醒民眾不要闖進公園或前往該區域活動。

衛生局長葉彥伯說，84歲阿公並無國外旅遊史，衛生局經比對接觸史，發現阿公和今年9月10日南彰化地區另一位感染登革熱的83歲阿公，2人都曾到過溪州公園，安全和謹慎起見，衛生局今將啟動化學防治噴藥作為，並且暫時開關溪州公園，以利環境衛生消毒工作，並防堵疫情擴散，民眾若最近2週曾去過溪州公園活動，若出現發燒出疹等身體不適症狀，應速至醫療院所或衛生所接受快篩。