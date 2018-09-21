疫病》新莊再增2例登革熱 新北已達37例

新北又傳出登革熱新病例，防治人員進行室內噴藥消毒。（新北市衛生局提供）

2018-09-21 18:50

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新莊區新增2例本土登革熱，全市總病例已達37例。新北市衛生局指出，新增的中泰里39歲女（案36）、立人里37歲女（案37），都在9月16日出現發燒、頭痛及關節痛／骨頭痛症狀等症狀，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前都住院中，狀態穩定。

衛生局疫情調查結果，案36活動以住家周圍為主，案37工作地鄰近豐年高風險場域，初步研判感染與這些區域有關，已緊急針對病例住家及工作場域進行防治作為。

衛生局也提出呼籲，中秋連假郊遊賞月、戶外烤肉時，應做好如穿著淺色長袖衣褲、身體裸露處噴灑或塗抹衛福部許可含DEET（敵避）的防蚊液等自我防護措施，保障健康。

市府也將於24日再次針對先前高風險場域（豐年菜園、三和路菜園）加強殘效噴消，25日起則針對新莊區13個風險里別立泰里、立言里、立功里、立德里、中和里、中泰里、中美里、立人里、興漢里、文聖里、全泰里、榮和里、忠孝里，及土城區7個風險里別裕生里、日新里、日和里、樂利里、明德里、學府里、學士里，陸續以區塊防治方式進行預防性噴消作業。