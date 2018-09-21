疫病》台中登革熱疫情還在燒！又新增3例 連假防疫別鬆懈

台中市今天（9月21日）再新增3名登革熱病例。（台中市衛生局提供）

2018-09-21 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市登革熱疫情還在燒，中秋節連假防疫不能鬆懈！台中市衛生局今晚7點半公布，登革熱確診病例再新增3例，累計68人，是疾管署最新公布全國新增病例6人最多的縣市，目前全市仍是登革熱高風險區，民眾必須加強防疫。

台中市新增登革熱病例2人住院、1人在家休養，分別居住大里區東興里、北區金龍里及北屯區北興里，其中，大里區是疫情熱區，東興里個案感染源與該區相關，北區及北屯區個案潛伏期多於住家附近活動，研判感染地與之前同區確診病例的群聚有關。

中秋連假前夕，台中市長林佳龍忙行政做政策宣導與舉辦市政說明會，市府廣為宣傳政績與政策宣導，關於登革熱疫情進展，18日公布之前65人都出院與感謝防疫人員，今天在疾管署公布新增病例後，晚間再公布相關疫情。

衛生局說，大里區祥興里、東區東興里、南區南門里及太平區新光里清隊孳生源，仍發現部分家戶有廢輪胎、水桶、花盆等積水容器，共查獲107個積水容器孳生病媒蚊幼蟲，並開出舉發單27件。

衛生局也提醒，中秋連續假期，民眾國內外出遊，在戶外時應做好防蚊措施，淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，而且這週末受鋒面影響，部分地區有短暫降雨，雨後應儘速清除環境積水容器，避免病媒蚊孳生。

民眾如果有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所針對疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。