新北啤酒節淡水開幕 明晚施放璀璨煙火

2018新北啤酒節明天還有，歡迎民眾把握機會到淡水漁人碼頭共襄盛舉。（記者葉冠妤攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-09-22 20:10

〔記者葉冠妤／新北報導〕「2018新北啤酒節」今天在淡水漁人碼頭熱烈開場！首日就湧進千人，品嚐26家特色精釀啤酒、異國美食，明天（23日）晚上9點在淡水河畔更將舉辦璀璨煙火秀，讓啤酒、美食、夕陽與煙火，陪民眾共度中秋佳節。

新北市長朱立倫今晚也現身與民眾共度Happy Hour時光，朱立倫說，新北市為啤酒製造大城，孕育如台灣艾爾、掌門精釀等國際啤酒賽的常勝軍，希望新北啤酒節能帶大家認識精釀啤酒文化，更打響新北的啤酒品牌。

新北市經發局表示，現場除有多種風味精釀啤酒及無酒精啤酒，還有希臘烤肉捲、德國豬腳、比利時鬆餅等異國特色小吃，此外還有樂團表演，更有大型滑水道體驗活動，今天晚上九點還有淡水河畔精彩的煙火秀。

活動期間除有限時特賣及百元福袋，活動累積消費滿500元，可獲得1張摸彩券，獎項有iPhone 8、40吋LED電視等，若民眾拍出最具特色的杯緣子照片，上傳至臉書「來趣新北金發局」指定貼文，獲最多按讚數者，還可獲得市價11500元的ZENFONE 5。

經發局也特別呼籲民眾，禁止酒駕行為，未滿18歲禁止飲酒，請民眾多加利用大眾運輸工具。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆