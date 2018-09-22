台灣地方創生展 進駐東京蛋黃區

國家發展委員會主辦的2018台灣「設計翻轉地方創生」計畫國際成果展，進駐東京丸之內鑽石地段。（記者林翠儀攝）

2018-09-22 19:06

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕由國家發展委員會主辦的2018台灣「設計翻轉地方創生」計畫國際成果展，22日在東京GOOD DESIGN Marunouchi舉辦開幕典禮，來自台灣與日本多位設計界與地方創生相關重量級人士參加，展期至30日止。

這次展覽的會會場位於東京鑽石地段「丸之內」，緊鄰東京車站與皇居，附近匯集日本大企業總公司與世界名牌旗艦店，長達10天的展期，對於提高台灣地方創生成果的能見度，並讓日本民眾近拒離接觸台灣之美，有相當大的助益。

國發會主委陳美伶在致詞時表示，駐日代表謝長廷擔任行政院長時曾提出「台灣新社區六星計畫」，將社區總體營造的6個重要面向列為施政重點，可惜後來並未延續，國發會從2016年起參考日本的作法與經驗推動「設計翻轉地方創生」計畫，等於也是落實當年謝院長的構想，透過改善城鄉地區文化藝術、生活美學環境，並注入產業發展動能，期望吸引人才回流、活化地方產業。

陳美伶進一步表示，我國「地方創生國家戰略計畫」初步規劃將以企業投資故鄉、科技導入、整合部會資源、社會參與創生及品牌建立等5大策略，也就是所謂的「五支箭」來因應我國人口結構改變帶來的社會衝擊。希望透過這次國際展出機會，促進台日「地方創生」的觀摩學習與經驗分享，未來也期盼台日有更多的交流機會。

駐日代表謝長廷表示，2016年6月就任駐日代表以來，走訪了日本47個都道府縣，對於日本政府善用當地特色資源活化地方產業及機能的手法印象深刻。「城鎮、人、工作」是日本「地方創生」政策的中心支柱，台灣在推動「地方創生」時也汲取許多日本的經驗。期盼未來台日有更多機會在這項領域進行交流、合作，一起找出最佳的政策模式及解決方案。

這次的展覽打破以縣市為單位的框架 以「以花、果物、竹、茶、海洋、戰地原民、文化」等8個具有台灣特色的要素作為策展主題 分別展出台灣各地在「設計翻轉地方創生」理念下所推動的各種成果。

工業設計協會理事長林磐聳在開幕儀式後為來賓導覽，日方來賓對於金門利用砲彈彈殼所打造的精緻菜刀，台南官田將菱角殼再生製成的墨汁及可淨化空氣的菱殼炭，花蓮縣活用地震後的廢棄大理石建材所開發出的碎石蠟燭，以及「灣生回家」的舞台基隆所推動的太平國小廢校空間再生案等的背景故事與設計創意都感到十分新鮮並讚嘆不已。

今天的開幕會場，也邀請來自台灣的茶師表演茶藝，所使用的茶具、茶葉都是精挑具有地方創生背景的產品，如長期推動茶葉有機認證有成，成功吸引年輕二代子弟返鄉的坪林包種茶；擷取三鶯河川意象的藍染桌布及柴燒陶器。招待來賓享用的茶點，也是選自地方原生食材的土鳳梨酥及屏東縣結合新興農作可可樹與地方特色海產的「櫻花蝦巧克力」。

日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、公益財團法人日本設計振興會（JDP）理事長大井篤、日本工業設計師協會理事長田中一雄、東京都墨田區產業觀光部部長鹿島田和宏等均到場祝賀致辭，表達對台日今後在設計與地方創生上的進一步合作表達高度期待。