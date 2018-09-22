文華高中男生穿女制服也ok 卻有人質疑「假性平」

文華高中不再硬性規定男生穿紫色運動服、女生穿紅色運動服，讓學生可以自由選擇顏色。（資料照）

2018-09-22 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕台中市文華高中為打破性別刻板印象，校方特地通過讓學生自由選擇要穿的運動服顏色，不僅女生可以穿原本男生的紫色運動服，還可以買男版的襯衫褲子來穿，反之男生同樣也可穿原本女生的紅色運動服，隨意搭配，不過卻引來網友爭論是「假性平」。

綜合媒體報導，文華高中在今年4月召開服裝會議討論，並由老師、學生、家長和合作社一起決議，自今年9月新學年開始，學生可以自行選擇校服的樣式，不僅運動服的顏色不再硬性規定，男生穿紫色、女生穿紅色，制服的襯衫領原本男女有別，現在學生也都可以混著穿，甚至還在新生入學時加強宣導。

文華高中的老師17日也在臉書上PO文表示，去年就有女生買男生的襯衫褲子了，雖然還沒有男生買女生的襯衫褲、裙，但現在女學生穿著紫色的運動服也很開心。她認為「所有顏色都是中性色」，學校這麼做有助於消除顏色對性別的刻板印象。

不過有網友卻質疑，紅色和紫色本來男女都有在穿，本來就沒有刻板印象，留言「消防隊也穿紅色啊，怎麼沒有人說」，甚至表示，如果要打破刻板印象，「男女都統一穿同個顏色不是更好嗎？」，直呼這是「假性平」。另有家長對安全考量提出疑慮，指出如果男女混穿的話，這樣「男生可能更容易潛入女廁」。

據了解，過去文華高中校方就曾表示，其實不論是班服還是社團服裝，只要上面有明顯的校名就可以穿來上學，盼將服裝的選擇權還給學生，但如今更改制服的決定，外界仍有些人持不同看法。

文華高中老師臉書貼文