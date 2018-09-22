大馬球王李宗偉患鼻咽癌 醫師：台灣是高盛行國家

2018-09-22 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前網路上有流言傳出馬來西亞羽球球王李宗偉罹患鼻咽癌，對於消息的真假外界頻頻猜測。今天大馬羽協在官網上證實李宗偉罹癌，目前人在台灣林口長庚醫院接受治療，其他細節考慮到病患隱私，不便向外界透露。而一位耳鼻喉科醫師跳出來表示，鼻咽癌好發於亞洲人種，尤其台灣是高盛行國家，原本發病年齡多以中老年族群為主，近幾年也開始年輕化。

今天下午，大馬羽球協會會長祖卡利亞發出聲明表示，針對網路上大家對李宗偉病情的關心，他們證實李宗偉的確罹患鼻咽癌初期，並且在台灣林口長庚醫院接受治療。還算欣慰的是，李宗偉本人目前狀況穩定，並持續評估整體的健康狀況，他在大馬的家人及摯友也都來到他的身邊陪伴他。祖卡利亞表示，所有關心他的朋友、球迷，都是讓李宗偉對抗病魔的最大動力，但也呼籲外界能留給李宗偉更多一點的私人空間。

據《聯合新聞網》報導，李宗偉罹患鼻咽癌已被證實，知名韓星金宇斌去年也被診斷出同樣的病症。對此，嘉義長庚耳鼻喉科副教授級主治醫師暨科主任徐正明指出，鼻咽癌的致癌主因是相當常見的「EB病毒」，感染後病毒會潛伏在鼻咽的位置，人體免疫力降低，病毒就會開始作祟，引發鼻咽癌。徐正明更表示，這種癌症好發於亞洲人種，台灣更是鼻咽癌高盛行率的國家。

徐正明表示，「EB病毒」環伺在我們周遭，最典型的三大病徵為耳後到下顎的骨頭後方出現腫塊；第2種就是打噴嚏時帶血絲；再來便是出現單側耳鳴，由於上述3種病徵容易讓人們忽略掉，徐正明呼籲，出現上述提到的症狀，就有可能是罹患鼻咽癌的前兆。

徐正明也要民眾別太擔心，因為鼻咽癌初期的治癒率高達9成，而且該種癌症也容易確診，只要透過抽血或鼻咽纖維內視鏡檢查即可，因此民眾應該隨時注意自己的身體狀況，有病徵出現就盡早就醫，否則拖到鼻咽癌2期到4期，就可能需要化療或電療。