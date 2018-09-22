好美！古蹟「彰化鐵路醫院」復刻天井 首度曝光

2018-09-22 16:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕2年前斥資5000萬元修復的彰化縣定古蹟「彰化鐵路醫院」，工程近尾聲，修復後復刻歷史的建築韻味已重現，民眾興奮期盼早日看見古蹟風華再現、重新營運的一天到來。

「彰化鐵路醫院」產權為台灣鐵路管理局職工福利委員會，台鐵盼透過文史價值活化經營，引進文創、餐飲、旅宿、百貨業等相關業者進駐，共創繁榮、共享商機！

文化局長周馥儀表示，台鐵局職委會目前上網招標古蹟活化後的營運團隊，早在修復工程進行前，文化局辦過公聽會、做過調查研究報告，地方聲音希望同時賦予古蹟公眾使用、公共利益的用途，在此原則不變的前提之下，文化局會啟動營運方案的審查機制，協助產權所有人在保存古蹟同時也能重新賦予老建物新生命。

前身是「高賓閣酒店」的彰化鐵路醫院，是日治時期文人雅士的聚會場所，「台灣新文學之父」賴和、「台灣醫學之父」杜聰明都曾在此地餐敘，其建築物外觀不對稱輪船造型，帶出日治時期建築的前衛風格，成為當時中台灣知名地標。

「高賓閣酒店」於1937年由王冰淇、楊信言創立，由張世藩設計，樓高2層，1樓是宿舍、廚房，2樓有舞池、舞台及包廂，頂樓有空中花園，1944年轉賣給當時的「台灣總督府交通局鐵道共濟組合」，戰後，台鐵局收購成立鐵路醫院，守護鐵路員工和民眾健康，後來醫院關門，轉租予婚紗公司與咖啡廳，一度是彰化市民迎接喜慶和休閒娛樂的場地。

2008年台鐵擬拆建物改建成停車場，經民間團體搶救未拆，於2011年由彰化縣政府公告為縣定古蹟，並著手進行修復，2016年，文化部、彰化縣文化局與台鐵局職福會共同斥資經費展開修復工程。

台鐵局職福會目前公告招商中，預計10月17日截止投標，10月底評審公告得標廠商，11月中旬辦理簽約儀式。

座落於陳陵路的彰化鐵路醫院，與彰化火車站僅徒步距離，周邊有地方著名小吃，阿彰肉圓、貓鼠麵和銅鐘圓仔冰等老店，串聯八卦山風景區和彰化扇形車庫等觀光景點路線，彰化市公所希望活化後設立旅遊服務中心，打造彰化市觀光新亮點。