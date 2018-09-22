中秋祈福 台江公民樂手《土地公生》音樂會合奏

2018-09-22 12:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢中秋佳節也是海尾大廟土地公的生日，台南社大台江分校特別在中秋前夕，邀請一村一廟一樂團的洞簫與薩克斯風班，齊聚海尾朝皇宮，舉辦《土地公生》謝平安音樂會，4、50位在地公民樂手，以音樂來謝平安，同時也給土地公祝壽，呼籲大家一起來學習土地公，實踐保境護生，守護土地環境的現代精神！

這場融合台灣傳統節慶及現代藝術參與的土地公生音樂會，十分特別，在月圓的廟口聆聽洞簫悠揚樂聲，以及薩克斯風熱情的曲調，遠道從日本來台的辻井正房先生，也特地到大廟參觀。

他説，非常喜歡來朝皇宮，已經來了第五次，聽到大家的洞簫聲慶祝土地公生，非常棒，社區大學結合大廟，共同推動大廟興學很特殊，很有意義，希望日本也可以發展，大家一起加油。

學員們則說，學習洞簫與薩克斯風，還可以在中秋土地公神明生時表演，很有成就感。

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，開台內海，台江十六寮歌謠自古傳唱─安身立命起草寮，地號出名十六寮…大道公廟海尾寮，台江村村有土地公，共同守護在地與人民。

其中，海尾寮土地公由來已久，對台江古漁村來說， 每逢中秋8月15，即是海尾土地公的生日，村民拜土地答謝土地公保庇好收成！《大廟興學》為弘揚大道公「保境護生」的精神，舉辦《土地公生》謝平安音樂會，透過廟口音樂溫暖人心，共同為守護土地，守護環境祈願。